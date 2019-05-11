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БЕЛТА . Среди белорусов лучшим был Николай Шумов из велогруппы "Минск". Серебро досталось его соотечественнику Мартину Лаасу, передает. Среди белорусов лучшим был Николай Шумов из велогруппы "Минск".





Велогонка стартовала сегодня от Октябрьской площади. Участники проехали 10 кругов дистанции общей протяженностью 150 км. Маршрут пролегал по улицам в центре столицы, в трассу включили сложные участки с брусчаткой.









Сегодняшний тур является тестовым перед соревнованиями по велоспорту, которые войдут в программу II Европейских игр. Например, групповая гонка прошла тем самым маршрутом, по которому будет пролегать в июне во время международного спортивного форума.



