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В велогонке "Гран-при Минска" победил эстонец Норман Вахтра
Источник материала: Партизан
В международной велогонке "Гран-при Минска", которая прошла сегодня в белорусской столице, победил эстонец Норман Вахтра. Он уверенно шел к финишу и сильно оторвался от конкурентов.
sb.by
Серебро досталось его соотечественнику Мартину Лаасу, передает
Велогонка стартовала сегодня от Октябрьской площади. Участники проехали 10 кругов дистанции общей протяженностью 150 км. Маршрут пролегал по улицам в центре столицы, в трассу включили сложные участки с брусчаткой.
Сегодняшний тур является тестовым перед соревнованиями по велоспорту, которые войдут в программу II Европейских игр. Например, групповая гонка прошла тем самым маршрутом, по которому будет пролегать в июне во время международного спортивного форума.
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В международной велогонке "Гран-при Минска", которая прошла сегодня в белорусской столице, победил эстонец Норман Вахтра. Он уверенно шел к финишу и сильно...
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