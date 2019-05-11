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«Беларуский Ник Вуйчич» рассказывал в Минске о Христе

12.05.2019 18:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Сапоненка, парализованный с детства, поэт, и верующий баптистской церкви из Гомеля, который сейчас живет в США, выступил на вечере в Минске со своими стихотворениями и песнями.



Сергей получил тяжёлую родовую травму, родился мёртвым, и только через 40 минут после рождения ожил. Диагноз — ДЦП. Доктора предлагали родителям отказаться от тяжёлого ребенка, но они забрали его домой. В 19 и 22 лет Сергея опять едва спасли от смерти — и он поверил в Бога, пишет krynica.info

Отец сделал для Сергей специальный обруч для головы с «клювом» из проволоки, с помощью которого Сергей смог работать за компьютером, читать и записывать свои стихотворения. Потом Сергей познакомился через интернет с Тамарой, которая ухаживала за доченькой с инвалидностью — и переехал к ней в США. В 2012 году у них родилась дочь Даниелла.


Сергей Сапоненко ведёт международное служение. Выдано 10 книг с его стихотворениями, на его стихотворения написано более 300 песен, на некоторые из них сняты клипы.

В Минск приехали также поклонники творчества Сергея, верующие-баптисты из Архангельска, которые читали его стихотворения и пели песни. У Сергея запланирован целый тур по беларуским городам, с собой он везёт подарки для детских домов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сергей Сапоненка, парализованный с детства, поэт, и верующий баптистской церкви из Гомеля, который сейчас живет в США, выступил на вечере в Минске со своими...
 
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