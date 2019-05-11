«Беларуский Ник Вуйчич» рассказывал в Минске о Христе









krynica.info Сергей получил тяжёлую родовую травму, родился мёртвым, и только через 40 минут после рождения ожил. Диагноз — ДЦП. Доктора предлагали родителям отказаться от тяжёлого ребенка, но они забрали его домой. В 19 и 22 лет Сергея опять едва спасли от смерти — и он поверил в Бога, пишет





Отец сделал для Сергей специальный обруч для головы с «клювом» из проволоки, с помощью которого Сергей смог работать за компьютером, читать и записывать свои стихотворения. Потом Сергей познакомился через интернет с Тамарой, которая ухаживала за доченькой с инвалидностью — и переехал к ней в США. В 2012 году у них родилась дочь Даниелла.









Сергей Сапоненко ведёт международное служение. Выдано 10 книг с его стихотворениями, на его стихотворения написано более 300 песен, на некоторые из них сняты клипы.



