«Один большой муравейник». Брестчанин полтора месяца проработал волонтером в Уганде, помогая детям

Почти 35-миллионная страна в Восточной Африке живет бедно и неспокойно. Если верить официальным источникам, Уганда - самая молодая страна в мире, средний возраст ее жителей - меньше 15 лет. Связано это с тем, что семьи в Уганде многодетные, а взрослые редко доживают хотя бы до 55 лет. Гражданские войны серьезно подорвали стабильность страны, и хотя сегодня в Уганде более-менее тихо, уровень жизни там - аховый.





ПОМОЧЬ СИРОТАМ





Собственно, это и побудило нашего сегодняшнего героя отправиться за тридевять земель, чтобы оказать людям посильную помощь. Алексей Леоновец - обычный работник «Газоаппарата», в свободное время посещает церковь и занимается благотворительностью и волонтерством в Бресте и районе. Идею поездки в Уганду ему подсказали коллеги-сподвижники из Украины, которые периодически наведываются в Брест





«Ребята третий год ездят в Уганду. Год собирают пожертвования, потом набирают команду и едут на несколько месяцев, - рассказывает Алексей. - Как-то приезжали к нам, показывали фото, видео, чем они занимаются. Я заинтересовался этой идеей, подумал, почему бы и не поехать. Информацию ребята предоставили, у них там давно налажены контакты, знают, какие документы нужны, куда ехать. Так что взял на работе отпуск - и поехал».





Перед поездкой Алексею пришлось съездить в Минск , оформить некоторые документы и сделать специфические прививки. Вылетали из Киева (там был командный сбор) в Дубай, а оттуда - уже в Африку. Контраст Эмиратов и Африки разительный.





- Первое, что бросилось в глаза по прилете, - огромная плотность населения. Там хижинами занято почти все. В Беларуси, к примеру, полно полей. Если бы такое увидели жители Уганды, уже завтра там на каждом метре стояло бы по домику, - убежден Алексей. - Уганда - один большой муравейник. В средней семье - от 7 до 10 детей. Очень много неполных семей, где нет матери или отца. Либо двух родителей сразу.





Дети-сироты и стали главным объектом внимания белорусских и украинских волонтеров. Чуть ранее ребята построили там специальный дом помощи, потихоньку доводят его до ума, и местное население достаточно тепло принимает волонтеров. Хотя, как говорит Алексей, в соседних странах (Конго, Кения, Руанда и Танзания) далеко не всегда рады видеть «белых».





- Люди действительно бедно живут. Полная антисанитария. Пока добирались из аэропорта в деревню рядом с озером Виктория, где базировалась наша команда, заметил, что вся жизнь в Уганде проходит рядом с дорогой. Там можно что-то купить, что-то заработать. Все местное производство - вдоль дорог. Рядом с закусочной запросто может быть и помойка, и мини-завод. Дальше за дорогой - бараки, где люди живут. По нашим меркам, скорее, выживают.

#1#

«ОПЕРАЦИИ - ЗА СЧЕТ ВОЛОНТЕРОВ»





Волонтеры, по словам Алексея, были разделены на несколько групп. Одни оказывали медицинскую помощь местным, другие разносили еду и одежду, третьи проводили с детворой некий аналог школьных уроков.





- В нашей команде были люди с разным образованием. Три-четыре медика помогали местным с какими-то болезнями. Больницы в Уганде такие, что туда лучше не попадать. Что могли, подлечивали сами. Если требовалась операция, арендовали мотоцикл, везли человека в больницу и оплачивали лечение. На это уходила большая часть собранных денег. Средний заработок в Уганде - полдоллара-доллар в день. На стройке можно заработать чуть больше. Цены соответствующие, поэтому на помощь наших денег хватало. А людей обращалось немало, приезжали со всей страны, как только о нас узнавали.





Еще одним направлением стала учеба. Местная ребятня далеко не всегда может себе позволить не то что школьное образование - даже покупку формы. С этим волонтеры также помогли, а заодно проводили и свои занятия по английскому языку. Он в Уганде официальный (как-никак бывшая британская колония), но в глубинке развиты местные языки и наречия (суахили, банту и прочие). Несколько ребятишек с помощью волонтеров смогли пойти в школу. А значит, возможно, обеспечат себе более-менее светлое будущее.





«НИ ОДНОЙ ГРУСТНОЙ ПЕСНИ»





Часть команды, в которой был и наш герой, ежедневно ездила в соседние деревни, развозила еду, одежду, прочую гуманитарную помощь. «Можно сказать, провели неофициальную перепись местного населения, - с улыбкой рассказывает Алексей. - Помечали, кому помогли, кому еще надо помочь, записывали, что нужно. Быт угандийцев, конечно, поразил своей бедностью. Глиняные домики, соломенные крыши. Спят прямо на полу, иногда на песке. Если есть соломенная подстилка - это богато. В маленьких домиках, 2 на 3 метра, ночует по нескольку человек».





При этом, отмечает волонтер, местное население не жалуется и всегда встречает новый день с оптимизмом. «Мы, конечно, знакомились и с местной культурой, по вечерам собирались. У угандийцев вы не услышите ни одной грустной песни, - уверяет Алексей. - Там даже на похоронах веселые мелодии звучат. Смертность в Уганде довольно высокая, к этому уже местные привыкли. Люди просто живут одним днем».





ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ИМЕЕШЬ





- На выходных иногда устраивали себе разгрузочные дни, - продолжает рассказ Алексей. - Ездили на озеро Виктория, которое является истоком Нила. Очень интересные пейзажи. Каменистые горы, заросли. Иногда забирались наверх, смотрели на всю эту красоту с высоты. В озере водятся крокодилы, но мы с ними ни разу в дикой природе не пересекались - только в заповеднике. Хотя местное население в воду не суется, боится. Даже плавать люди не умеют, но рыбачат часто. Когда мы плыли на лодке к истоку Нила, наши ребята захотели искупнуться, так наш гид смотрел на них как на сумасшедших. Нырнули - и сразу назад в лодку, чтоб не провоцировать хищников.





Главным выводом, который сделал для себя наш герой после африканского вояжа, можно считать умение ценить. Ценить то, где ты живешь, как ты живешь и что имеешь. «Наши дети ничем не лучше их, а они - не хуже нас. Просто нам повезло родиться в Беларуси, а они родились в Уганде. Там люди не представляют другой жизни - ценят то, что имеют. Нам, наверное, тоже стоит этому поучиться...»