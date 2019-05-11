"Льготники звонят сами, готовы за 300 долларов оформить. Один даже тещу-инвалида предлагал". Перегонщик - об указе №140









Кирилл (имя изменено по просьбе героя) - один из тех, кто занимается пригоном автомобилей из-за границы. Он согласился высказать свое мнение об указе и рассказать, чем недоволен и почему собирается сворачивать бизнес.

Мало, но стабильно





- Пригон машин из Европы после 2011 года перестал носить столь массовый характер. А после падения курса российского рубля на какой-то период поток машин из ЕС и вовсе практически иссяк. И только последние год-два началось хоть какое-то оживление. Худо-бедно машины продавались, наметилась стабильность. И тут как гром среди ясного неба - этот указ.





Конечно, в целом это хорошо, ведь люди смогут привезти себе машину, сэкономив при этом немалую сумму. Особенно указ хорош для многодетных, которым в первую очередь будут интересны минивэны, а их у нас в продаже практически нет.





На первый взгляд может показаться, что эти изменения на руку перегонщикам, но это только кажется.





Не секрет, что и сейчас свежие машины из ЕС и США оформляют на так называемых "вешалок", но растаможиваются они по обычным тарифам для всех, с уплатой 100 процентов пошлины.





Льготников хватит всем





После выхода указа пригонять машины для перепродажи, уплачивая 100-процентную пошлину, просто не будет смысла, разница слишком велика. Даже при растаможке авто с мотором 1,4 литра это почти 1200 евро. На относительно недорогих машинах заработок в 99 процентах случаев ниже этой суммы. На авто с большими объемами разница еще больше. Поэтому вывод очевиден: теперь основная часть машин будет растаможиваться именно по 140-му указу. Учитывая, что возрастной ценз никто не отменял, такого потока машин, как был до вступления в Таможенный союз, все равно не будет. Машина возрастом до 5 лет все равно стоит немало, да и растаможка больше, чем была тогда. Думаю, что льготников хватит всем. Многодетных и инвалидов много (более полумиллиона. - Прим. ред.), тем более в многодетных семьях привезти авто по льготной растаможке могут оба родителя.





Льготники звонят сами





Для меня бизнес по пригону авто из Европы скорее приработок. На момент выхода указа у меня, как и сейчас, был лишь один автомобиль. Иногда бывает два, не больше. В этом плане мне относительно повезло, я продал одну машину в конце марта. Вторая, скорее всего, "зависнет", о заработке на ней уже речи не идет. Везти авто под 140-й указ не хочу. Хотя несколько льготников уже сами позвонили и предложили свои услуги. Один из них готов был предоставить тещу - инвалида 2-й группы всего за 300 долларов.

Коррупционные схемы - просто смешно!





Когда говорят, что из-за указа могут возникнуть некие коррупционные схемы по поводу получения базы данных льготников, мне становится просто смешно. Это какая-то бредовая фантазия сотрудников правоохранительных органов или журналистов. Никто не будет "вешать" машину на какого-то совершенно незнакомого человека из базы данных. Не представляю себе перегонщика, который машину за 10-15 тысяч долларов оформит на неизвестно кого. Будут искать родственников, знакомых, знакомых знакомых, соседей и т.д.





Есть обеспеченные люди и среди льготников





Указ поставил перегонщиков в такое положение, что либо ты везешь машину с растаможкой 50 процентов, либо ты вне игры. По-другому никак. Растаможив авто по полной, ты просто не выдержишь конкуренции. Даже если машину по льготной таможне привезет не перегонщик, а просто сам инвалид или многодетный, а потом выставит ее на продажу, цена у него будет ниже. Знаю многих людей, у которых есть родители или родственники-инвалиды. Если они захотят машину пригнать, то, естественно, оформят ее на родственника-льготника. Да и многодетных, которые могут позволить себе привезти авто, не так уж мало. У нас почему-то принято считать, что все многодетные должны быть бедными, но, к счастью, это не так. Да и не все инвалиды живут на одну пенсию.





Кому это выгодно?





Единственные представители автобизнеса, которым это на руку, - фирмы, которые не пригоняют авто на продажу, а просто выступают посредниками при поиске. Им ведь без разницы, какой клиент - инвалид или многодетный - заказывает машину себе или кому-то. Их работа - подобрать авто. Также может немного больше работы стать у тех, кто занимается доставкой машин: им тоже не важно, везет машину клиент себе или на перепродажу.





Перегонщики обрадовались, но не все





Среди перегонщиков мнения разделились. Многие с радостью восприняли этот указ. Даже те, кто уже отошел от дел, стали задумываться о возвращении в бизнес. Другие, как я, с опаской смотрят на такие "возможности". Не думаю, что в органах не понимают, как будет развиваться сценарий. Даже если сейчас нет каких-либо указаний выявлять таких "дельцов", это не означает, что через год-два не возьмутся за это. Как итог - вместо заработков со временем можно понести колоссальные убытки в виде доплаты разницы в пошлине, штрафов и т.д. Кто-то, конечно, заработает и сможет выйти сухим из воды, но, по моему мнению, для перегонщиков 140-й указ - бомба замедленного действия. Для себя я уже принял решение: лучше этим не заниматься и сосредоточить силы на основной деятельности. Хотя не скрою, что привезти авто лично для себя с привлечением родственника-льготника мысли есть, но только себе.

