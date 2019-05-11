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«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

12.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

Заботясь о земном, нельзя забывать о вечном, подчеркивали в своих выступлениях заместитель председателя Вороновского райисполкома Галина Шарко, священнослужители Игорь Волошин и Анджей Витек, приветствуя вороновчан во время «Пасхальных встреч». Традиционное мероприятие состоялось сегодня в Вороновском районном центре культуры и народного творчества.


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

Затаив дыхание, зрители следили за выступлением артистов — от самых маленьких до взрослых, которые заставляли улыбнуться или задуматься. Полноценный праздник христианской культуры создали хоры православных и католических храмов Святого благоверного великого князя Александра Невского (регент Юлия Волошина) и Святых апостолов Симеона и Юды Фаддея из г.п. Вороново (регент Константин Мацкевич), молодежная вокальная группа вороновского костела, воспитанники Вороновской детской школы искусств: танцевальный коллектив «Сузор’е», трио саксофонистов, а также Илья Пресный, Николай Шманок, Ангелина Ивуть и детки из драмкружка «Мозаика». Вдохновение, царившее на сцене и в зале, снова доказывало: христианство — это радость не для одного человека, а для сотен и тысяч людей, объединенных верой и восклицающих: «Христос Воскресе! Хрыстос Уваскрос!»


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

В рамках встречи состоялось награждение победителей конкурса-выставки «Пасхальный кулич» и сбор денежных средств для пятилетнего Ильи Димитрука из деревни Палюнцы. Илья воспитывается в многодетной семье. Его младший братик Егор посещает Радунский дошкольный центр развития ребенка, старший Дмитрий — уже школьник, учится в 4 классе Радунской СШ. Сам Ильюша на следующий год пошел бы в первый класс. Если бы не болезнь…


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

В два года врачи поставили мальчику диагноз — наследственное прогрессирующее дегенеративное заболевание ЦНС (лейкодистрофия). И вот уже три года родители Антон и Зарина буквально сражаются с болезнью малыша. Изменения в лучшую сторону видны. Илья научился самостоятельно сидеть, держать голову и даже передвигаться в ходунках. Специальные устройства — столик, ходунки, прогулочную коляску — им выдали в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района.

Четыре раза в год мама с сыном проходят реабилитацию и курс лечения в больнице. Это бесплатно. Но ребенку периодически назначают лекарства иностранного производства, покупать их семье приходится за свои средства. Деньги нужны еще и на специальное детское питание с высоким содержанием белка, на гигиенические средства. Семейный доход небольшой: Зарина оформлена по уходу за ребенком-инвалидом, а Антон из-за временного отсутствия документов перебивается подработками. Помогают родственники. Не отказываются молодые родители и от помощи других людей — все это ради деток.


«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины
«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Заботясь о земном, нельзя забывать о вечном, подчеркивали в своих выступлениях заместитель председателя Вороновского райисполкома Галина Шарко,...
 
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