«Пасхальные встречи» снова радовали верующих Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





Заботясь о земном, нельзя забывать о вечном, подчеркивали в своих выступлениях заместитель председателя Вороновского райисполкома Галина Шарко, священнослужители Игорь Волошин и Анджей Витек, приветствуя вороновчан во время «Пасхальных встреч». Традиционное мероприятие состоялось сегодня в Вороновском районном центре культуры и народного творчества.



















Затаив дыхание, зрители следили за выступлением артистов — от самых маленьких до взрослых, которые заставляли улыбнуться или задуматься. Полноценный праздник христианской культуры создали хоры православных и католических храмов Святого благоверного великого князя Александра Невского (регент Юлия Волошина) и Святых апостолов Симеона и Юды Фаддея из г.п. Вороново (регент Константин Мацкевич), молодежная вокальная группа вороновского костела, воспитанники Вороновской детской школы искусств: танцевальный коллектив «Сузор’е», трио саксофонистов, а также Илья Пресный, Николай Шманок, Ангелина Ивуть и детки из драмкружка «Мозаика». Вдохновение, царившее на сцене и в зале, снова доказывало: христианство — это радость не для одного человека, а для сотен и тысяч людей, объединенных верой и восклицающих: «Христос Воскресе! Хрыстос Уваскрос!»



































В рамках встречи состоялось награждение победителей конкурса-выставки «Пасхальный кулич» и сбор денежных средств для пятилетнего Ильи Димитрука из деревни Палюнцы. Илья воспитывается в многодетной семье. Его младший братик Егор посещает Радунский дошкольный центр развития ребенка, старший Дмитрий — уже школьник, учится в 4 классе Радунской СШ. Сам Ильюша на следующий год пошел бы в первый класс. Если бы не болезнь…















В два года врачи поставили мальчику диагноз — наследственное прогрессирующее дегенеративное заболевание ЦНС (лейкодистрофия). И вот уже три года родители Антон и Зарина буквально сражаются с болезнью малыша. Изменения в лучшую сторону видны. Илья научился самостоятельно сидеть, держать голову и даже передвигаться в ходунках. Специальные устройства — столик, ходунки, прогулочную коляску — им выдали в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района.

Четыре раза в год мама с сыном проходят реабилитацию и курс лечения в больнице. Это бесплатно. Но ребенку периодически назначают лекарства иностранного производства, покупать их семье приходится за свои средства. Деньги нужны еще и на специальное детское питание с высоким содержанием белка, на гигиенические средства. Семейный доход небольшой: Зарина оформлена по уходу за ребенком-инвалидом, а Антон из-за временного отсутствия документов перебивается подработками. Помогают родственники. Не отказываются молодые родители и от помощи других людей — все это ради деток.















































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.