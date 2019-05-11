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На пл. Ленина проходит концерт в честь прибытия в Брест «Пламени мира» (прямой эфир)
12.05.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первыми «Пламя мира» встречают брестчане — в областном центре огонь II Европейских игр появился сегодня, 12 мая 2019 года. Сначала факелоносцы посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой».
В списке факелоносцев Нестеренко Юлия, Ярошевич Виктор, Бысюк Григорий, Исаченко Борис, Карстен Екатерина, Ващук Юрий, Павловец Александр, Ставенко Артем, Колдун Георгий, Чикеюк Кирилл, Репкин Сергей, Воробей Елена, Корнелюк Игорь.
В 19 часов «Пламя мира» появилось на площади Ленина, где для брестчан проходит торжественный концерт.
прямой эфир (БелТА):
прямой эфир: СБ
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Первыми «Пламя мира» встречают брестчане — в областном центре огонь II Европейских игр появился сегодня, 12 мая 2019 года. Сначала факелоносцы посетили...
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