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На пл. Ленина проходит концерт в честь прибытия в Брест «Пламени мира» (прямой эфир)

12.05.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первыми «Пламя мира» встречают брестчане — в областном центре огонь II Европейских игр появился сегодня, 12 мая 2019 года. Сначала факелоносцы посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66109.php

На пл. Ленина проходит концерт в честь прибытия в Брест «Пламени мира» (прямой эфир)

В списке факелоносцев Нестеренко Юлия, Ярошевич Виктор, Бысюк Григорий, Исаченко Борис, Карстен Екатерина, Ващук Юрий, Павловец Александр, Ставенко Артем, Колдун Георгий, Чикеюк Кирилл, Репкин Сергей, Воробей Елена, Корнелюк Игорь.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66109.php

На пл. Ленина проходит концерт в честь прибытия в Брест «Пламени мира» (прямой эфир)

В 19 часов «Пламя мира» появилось на площади Ленина, где для брестчан проходит торжественный концерт.

прямой эфир (БелТА):

прямой эфир: СБ

 
 
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  Первыми «Пламя мира» встречают брестчане — в областном центре огонь II Европейских игр появился сегодня, 12 мая 2019 года. Сначала факелоносцы посетили...
 
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