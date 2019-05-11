В Бресте придумали новую причину запретить митинг против аккумуляторного завода

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти запретили 15 митингов против аккумуляторного завода, запуск которого должен состояться в мае, «из-за клещей».



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Прошлогодняя акция в парке Воинов-интернационалистов



Брестские активисты обратились к властям с просьбой разрешить провести с 13 по 17 мая 15 митингов на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов.

В своем ответе заявителю Роману Кисляку власти сообщили, что именно в эти дни в парке запланированы против клещей мероприятия.

«Нам отказывают в любом случае, поэтому мы подаем заявки на проведение митингов во все возможные места и время, чтобы проверить, какие еще причины для отказа они придумают. На этот раз нам отказали, так как в парке, мол, планируются мероприятия против клещей», – рассказал «Белсат» брестский активист Александр Кабанов.

Более года брестчане протестуют против строительства аккумуляторного завода «iPower» в свободной экономической зоне «Брест». Жители города утверждают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе.

С января прошлого года до сегодняшнего дня активисты подали более сотни заявок на проведение в Бресте и Брестском районе акций протеста. Власти санкционировали только митинг «Брестчанки против свинца» в апреле 2018-го. Тогда в парк Воинов-интернационалистов пришло около двух тысяч человек.