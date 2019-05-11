Эстафета огня II Европейских игр отправилась в путь по Беларуси из Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" отправилась сегодня в путь по Беларуси из мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.



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"II Европейские игры - праздник, подчеркивающий внимание в нашей стране к поддержке и развитию олимпийского движения, спорта, здорового образа жизни. Огонь игр преодолел много тысяч километров по территории семи европейских стран, прежде чем достиг Беларуси. В Бресте, у символических ворот нашей Родины, мы торжественно его встречаем, - сказал заместитель премьер-министра, заместитель председателя республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр Игорь Петришенко. - От стен Брестской крепости начался долгий путь к Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня отсюда начинается путь эстафеты огня "Пламя мира".

Брест - первый город республики, который принял огонь II Европейских игр. "9 мая на этом святом месте тысячи брестчан и гостей отмечали День Победы. Сегодня Брест принимает огонь, который символизирует собой не войну и разрушения, а мир и созидание. Для города, который в нынешнем году отмечает свое тысячелетие, это особая честь", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук .



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66107.php

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В областном центре "Пламя мира" будет 12-13 мая. Его по центральным улицам пронесут факелоносцы, в роли которых выступают известные белорусы, в том числе уроженцы Брестской области. Стартером эстафеты стала олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко. Факел она передала своему тренеру, наставнику других олимпийцев Виктору Ярошевичу.

Одной из первых, кто пронес "Пламя мира" по родной земле, стала бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по гребле Наталья Гелах. "Очень трудно подобрать слова для описания эмоций. Честно говоря, волнуюсь, как на Олимпийских играх, что мне доверили такую почетную миссию. Вдвое приятно, что эстафета начинается с Бреста. Таким образом мы привлекаем внимание к II Европейским играм, одновременно это и популяризация спорта. Для его развития в нашей стране сделано очень многое", - сказала титулованная спортсменка.

Кроме Бреста, эстафета пройдет еще по пяти городам региона. Днем 13 мая "Пламя мира" встретят в Каменце, огонь II Европейских игр поднимут на Каменецкую башню. Он побывает в национальном парке "Беловежская пуща", в Пинске, Микашевичах (где его спустят в карьер РУПП "Гранит"), Барановичах и на малой родине Тадеуша Костюшко в Коссово Ивацевичского района. В Брестской области факелоносцами станут около 60 человек.

Факел мультиспортивного форума побывает во всех областях: Гродненской - 18-23 мая, Витебской - 24-29 мая, Могилевской - 30 мая - 4 июня, Гомельской - 5-10 июня, Минской - 11-16 июня.

С 12 мая одновременно со стартом эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" в Беларуси начинается пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom – международная акция "Европейские забеги". Акция направлена на помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь Беларуси на международных соревнованиях. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 тыс. километров. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные Br200 тыс.

Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты огня "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.