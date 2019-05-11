Олицетворение нашей Родины

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечается День Государственного герба и Государственного флага. В нынешнем году праздник пришелся на 12 мая.

Государственный герб и Государственный флаг – символы суверенитета Республики Беларусь, воплощение национальной истории и традиций белорусского народа. Они являются связующим звеном между эпохами и поколениями и объединяют наш народ в едином стремлении к благополучию и достатку, миру и добрососедству.

Накануне Дня Государственного герба и Государственного флага в учебных учреждениях проходят классные часы, в культурно-просветительских заведениях района – демонстрация фильмов, выставки и акции, во время которых ученикам и посетителям рассказывают о символическом значении герба и флага, уважении и почитании национальных символов как воплощении духовного богатства и материальных достижений народа.





Особенно важно это в плане воспитания подрастающего поколения. Детям рассказывают о той гордости, которую испытываем мы, когда, например, наши спортсмены занимают высшую ступень пьедестала во время престижных международных соревнований. И когда звучит Государственный гимн и поднимается Государственный флаг Беларуси, мы ощущаем свою сопричастность этой победе.





В канун праздника в нынешнем году об этом говорил заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта во время открытия VIII международного фестиваля «Книга – начало начал каждой науки». Он пожелал ребятам уверенности в себе, стремления к успеху и значимых достижений, которые будут составлять гордость всего белорусского народа.

С Днем Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь поздравил участников ежегодной спартакиады среди команд сельских Советов и председатель районного Совета депутатов Виктор Замостик во время открытия мероприятия.





Патриотическую акцию с вручением флажков и ленточек на этом же спортивном празднике участникам вручили активисты районной организации БРСМ.

В эти праздничные майские дни для калинковичан и гостей нашего города в Калинковичском краеведческом музее была организована выставка под названием «Государственные символы Республики Беларусь». На ней можно ознакомиться с историей появления наших государственных символов, их особенностями и воплощениями.

Выставку, посвященную Государственному флагу и Государственному гербу под названием «Красуй, Беларусь!» организовали также в районной библиотеке, где также рассказывали читателям об истории и символическом значении символов страны.

С давних пор герб и флаг считаются во всех странах мира высшими символами. Они почитаются, к ним проявляют уважение, потому что они для каждого гражданина страны символизируют и олицетворяют Родину.

Александр Веко.