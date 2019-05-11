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Олицетворение нашей Родины

12.05.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Олицетворение нашей Родины

Ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечается День Государственного герба и Государственного флага. В нынешнем году праздник пришелся на 12 мая.

Государственный герб и Государственный флаг – символы суверенитета Республики Беларусь, воплощение национальной истории и традиций белорусского народа. Они являются связующим звеном между эпохами и поколениями и объединяют наш народ в едином стремлении к благополучию и достатку, миру и добрососедству.

Накануне Дня Государственного герба и Государственного флага в учебных учреждениях проходят классные часы, в культурно-просветительских заведениях района – демонстрация фильмов, выставки и акции, во время которых ученикам и посетителям рассказывают о символическом значении герба и флага, уважении и почитании национальных символов как воплощении духовного богатства и материальных достижений народа.

Олицетворение нашей Родины

Козловичский сельский дом культуры

Особенно важно это в плане воспитания подрастающего поколения. Детям рассказывают о той гордости, которую испытываем мы, когда, например, наши спортсмены занимают высшую ступень пьедестала во время престижных международных соревнований. И когда звучит Государственный гимн и поднимается Государственный флаг Беларуси, мы ощущаем свою сопричастность этой победе.

Олицетворение нашей Родины

Савичский ЦК и Д

В канун праздника в нынешнем году об этом говорил заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта во время открытия VIII международного фестиваля «Книга – начало начал каждой науки». Он пожелал ребятам уверенности в себе, стремления к успеху и значимых достижений, которые будут составлять гордость всего белорусского народа.

С Днем Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь поздравил участников ежегодной спартакиады среди команд сельских Советов и председатель районного Совета депутатов Виктор Замостик во время открытия мероприятия.

Олицетворение нашей Родины

Золотушский СДК

Патриотическую акцию с вручением флажков и ленточек на этом же спортивном празднике участникам вручили активисты районной организации БРСМ.

В эти праздничные майские дни для калинковичан и гостей нашего города в Калинковичском краеведческом музее была организована выставка под названием «Государственные символы Республики Беларусь». На ней можно ознакомиться с историей появления наших государственных символов, их особенностями и воплощениями. 

Выставку, посвященную Государственному флагу и Государственному гербу под названием «Красуй, Беларусь!» организовали также в районной библиотеке, где также рассказывали читателям об истории и символическом значении символов страны.

С давних пор герб и флаг считаются во всех странах мира высшими символами. Они почитаются, к ним проявляют уважение, потому что они для каждого гражданина страны символизируют и олицетворяют Родину.

 

Александр Веко.

 
 
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Ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечается День Государственного герба и Государственного флага. В нынешнем году праздник пришелся
 
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