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Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

12.05.2019 20:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подготовка ко II Европейским играм вышла на финишную прямую. До 15 мая, а именно этот срок назывался в качестве точки над «i», время еще есть, но уже сейчас можно констатировать, что готовность составляет 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

Все службы работают, как самые точные в мире часы. А как иначе, если процесс под личным контролем Президента. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню. Это современный комплекс общежитий, сопоставимых по комфорту с трехзвездочными отелями. Именно здесь разместятся команды из 50 стран – всего около 6 тысяч человек.

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

Подробнее о том, как будет организован быт спортсменов во время II Европейский игр, материал Евгения Горина.

Подробнее – в видеоинформации.

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр
 
 
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Новости Беларуси. Подготовка ко II Европейским играм вышла на финишную прямую. До 15 мая, а именно этот срок назывался в качестве точки над «i», время еще есть, но уже...
 
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