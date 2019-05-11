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О военной истории своей семьи рассказала ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Акция, объединившая страну в едином порыве рассказать о тех, кто победил. Кто умирал, но не сдавался. Кто погиб ради Победы и кто выжил, несмотря ни на что, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Дед воевал на хребте Муста-Тунтури. Три года военных действий на расстоянии броска гранаты. Схватки и перестрелки не затихали ни на день. Но фашистам так и не удалось прорвать оборону. Именно на хребте Муста-Тунтури впервые забуксовал план «Барбаросса». И именно там немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР.
Война для деда закончилась в Японии. Он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени.
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Акция, объединившая страну в едином порыве рассказать о тех, кто победил. Кто умирал, но не сдавался. Кто погиб ради Победы и кто...
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