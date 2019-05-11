Помпео считает Россию нарушителем ДРСМД

Источник материала: Интерфакс

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о нарушении Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности, и Вашингтон рассматривает возможность выхода из него.

"Что касается нашего постоянного намерения выйти из ДРСМД: я не смотрю телевизор часто, но я видел, как медийные гуру твердят, что Америка толкает мир к ядерной войне. Но 28 стран-союзников по НАТО единогласно сошлись во мнении относительно того, что Россия нарушает соглашение (ДРСМД), ассиметрично развивая ядерные силы", - сказал М.Помпео в воскресенье на мероприятии, организованном Claremont Institute в Калифорнии.

Слова М.Помпео цитирует госдепартамент.

"Почему одна сторона следует соглашению, а другая - нет? В этом нет смысла. Мы выбрали отказ от соглашения, но мы не отказываемся от защиты американского народа", - добавил М.Помпео.

Эти слова прозвучали в преддверии визита госсекретаря в Россию. Ранее госдепартамент США распространил сообщение, в котором проинформировал о намерении М.Помпео посетить Москву и Сочи на будущей неделе.

Согласно сообщению, М.Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами. "Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - также говорится в сообщении госдепартамента.