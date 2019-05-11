ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вы мне сейчас как будто мультфильм рассказываете». Тренер «Шахтера» - о поражении от «Витебска»

12.05.2019 20:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Витебска» рассказал о главной причине этого, состоянии команды и выборе нападающих. Его слова передает клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Шахтер»

— Давно хотел через прессу — что-то все время забывал — поздравить «Витебск» с выходом в Лигу Европы. Команда в прошлом году боролась за высокие места, в этом — вышла в финал Кубка. Хочу пожелать успехов в еврокубковых матчах.

По ходу сегодняшнего матча… Если в двух словах: соперник свой шанс использовал, мы — нет. Ясно, кто использует шансы, тот и лучше. В принципе, все.

— Сложилось с трибуны такое впечатление, что команда не в очень хорошей физической форме подошла к игре — во многих единоборствах игроки падали. Или это такая установка? Чтобы арбитр чаще назначал штрафные в сторону ворот соперника?

— Вы мне сейчас как будто мультфильм рассказываете. Старый советский — «Шайбу-шайбу!». Что-то такое там, мне кажется было. Ну как может быть такая установка? Нет, что вы. Во-первых, я бы не сказал, что команда физически плохо готова — она доминировала практически всю игру в плане прессинга и давления.

Другой момент, у нас есть проблемы в атаке. И они — как бы это сказать — немножко нелогичны. У нас большой выбор нападающих. И мы до конца еще не определились, кто у нас будет выступать в тех ролях, которые доставят нам не один, а два-три гола. Я не говорю, что сегодня, а вообще. Это — основная проблема.

А насчет падений… Ну есть нарушение правил, вот и падали. Мы много давим, поэтому и нарушений хватает. Это закономерность футбола. Самое главное, нам сейчас понять, на кого мы будем делать ставку в атаке. У нас было четко сыгранное взаимодействие в прошлом году, сегодня мы все еще в поиске. У нас не все стабильно в атакующих действиях и в реализации.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Ташуев поздравил «Витебск» и рассказал о состоянии команды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстафета огня II Европейских игр отправилась в путь по Беларуси из Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика