«Вы мне сейчас как будто мультфильм рассказываете». Тренер «Шахтера» - о поражении от «Витебска»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Витебска» рассказал о главной причине этого, состоянии команды и выборе нападающих. Его слова передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Давно хотел через прессу — что-то все время забывал — поздравить «Витебск» с выходом в Лигу Европы. Команда в прошлом году боролась за высокие места, в этом — вышла в финал Кубка. Хочу пожелать успехов в еврокубковых матчах.

По ходу сегодняшнего матча… Если в двух словах: соперник свой шанс использовал, мы — нет. Ясно, кто использует шансы, тот и лучше. В принципе, все.

— Сложилось с трибуны такое впечатление, что команда не в очень хорошей физической форме подошла к игре — во многих единоборствах игроки падали. Или это такая установка? Чтобы арбитр чаще назначал штрафные в сторону ворот соперника?

— Вы мне сейчас как будто мультфильм рассказываете. Старый советский — «Шайбу-шайбу!». Что-то такое там, мне кажется было. Ну как может быть такая установка? Нет, что вы. Во-первых, я бы не сказал, что команда физически плохо готова — она доминировала практически всю игру в плане прессинга и давления.

Другой момент, у нас есть проблемы в атаке. И они — как бы это сказать — немножко нелогичны. У нас большой выбор нападающих. И мы до конца еще не определились, кто у нас будет выступать в тех ролях, которые доставят нам не один, а два-три гола. Я не говорю, что сегодня, а вообще. Это — основная проблема.

А насчет падений… Ну есть нарушение правил, вот и падали. Мы много давим, поэтому и нарушений хватает. Это закономерность футбола. Самое главное, нам сейчас понять, на кого мы будем делать ставку в атаке. У нас было четко сыгранное взаимодействие в прошлом году, сегодня мы все еще в поиске. У нас не все стабильно в атакующих действиях и в реализации.