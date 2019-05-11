Хор прихода cвятых Мефодия и Кирилла города Волковыска лауреат фестиваля «Хайнувские дни церковной музыки»

Источник материала: Новости Волковыска

8 мая 2019 года хор прихода святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских города Волковыска по благословению Высокопреосвященного Артемия, архиепископа Гродненского и Волковысского принял участие в Международном фестивале «Хайнувские дни церковной музыки» в Республике Польша.

Коллектив во второй раз принимает участие в престижном музыкальном международном форуме и является представителем не только прихода нашего города и Гродненской епархии , но и Беларуси.

Международный фестиваль церковной музыки проводится ежегодно с 1982 года.

После выступления, по доброй сложившейся традиции, все хоры выступавшие в этот день, разделяют совместную трапезу возле «огниска». Совместное пение, треск поленьев с ароматом жареных колбасок и польского бигоса создают атмосферу для обмена опытом и завязывания дружбы между участниками фестиваля из разных стран.

Утомлённые выступлением, дорогой и впечатлениями мы вернулись в предоставленную организаторами нам уютную гостиницу.

Второй день оказался не менее насыщенным. Нам предоставилась возможность посетить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы д.Зверки, Польша и приложиться к мощам мученика младенца Гавриила Белостокского. Монахиня Сусанна нам рассказала житие святого, который пострадал за веру Христову и был причислен к лику святых.

11 мая 2019 года в районном доме культуры в городе Хайнувка, были объявлены результаты голосования, на котором наш хор прихода святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских города Волковыска под руководством регента матушки Елены Юзва, был удостоен звания лауреата II степени XXXVIII Международного Фестиваля «Хайнувские дни церковной музыки».

Мы благодарим всех организаторов форума за теплое гостеприимство и дружескую атмосферу. Так же хотим поблагодарить состав жюри за предоставленную возможность участвовать в престижном Международном Фестивале Церковной музыки и быть частью духовного наследия.





















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