10 с половиной лет колонии: лунинчанка умышленно заражала партнеров ВИЧ

Медиа-Полесье , в конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении 34-летней лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие вируса иммунодефицита человека. Затем Лунинецкий РОСК возбудил ещё 9 уголовных дел по девяти эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». 12 уголовных дел были объединены в одно производство. Как сообщало ранее, в конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении 34-летней лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие вируса иммунодефицита человека. Затем Лунинецкий РОСК возбудил ещё 9 уголовных дел по девяти эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». 12 уголовных дел были объединены в одно производство.





Среди потерпевших – мужчины в возрасте от 30 лет и старше.





На днях обвиняемая предстала перед судом. Заседание проходило в закрытом режиме.









Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер, суд Лунинецкого района назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Приговор не вступил в законную силу.