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10 с половиной лет колонии: лунинчанка умышленно заражала партнеров ВИЧ
Источник материала: Партизан
Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось.
Как сообщало ранее
Среди потерпевших – мужчины в возрасте от 30 лет и старше.
На днях обвиняемая предстала перед судом. Заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер, суд Лунинецкого района назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось.
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