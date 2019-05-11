«Не исключено ничего. С одной стороны, это ровно 72 часа до утра понедельника (пахнет Окрестино). С другой стороны, не исключено рассмотрение административного дела - в моем понимании это может произойти, как в здании РУВД (без зрителей), так и в суде», - сообщил Глеб на своей странице в фейсбуке.





11 мая Глеб вместе с адвокатом приехал в РУВД, где их ознакомили с новым протоколом об административном правонарушении и материалами дела, а также узнал, что судебное заседание состоится все же не 16, а 13 мая в 10.00 в суде Советского района.





"Мне вручили новый протокол и дали наконец повестку в суд на 13 число. Я полагаю, что конвоир в суде, который выписывал мне повестку на 16 мая, ошибся", - сказал Глеб Рубанов.





Напомним, IT-консультант Глеб Рубанов был задержан в ночь с 6 на 7 мая. Примерно в 4:30 его выманили во двор звонком на домашний телефон: будто бы кто-то повредил его автомобиль и нужно разобраться. Но в итоге милиционеры ночью увезли его в Советский РУВД, где сообщили о задержании до суда.









Глеб Рубанов провел 31 час на Окрестина, где он объявил голодовку, был лишен возможности спать, так как по матрацу бегали насекомые.



