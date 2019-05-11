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Суд рассмотрит "экстремистское" дело Рубанова за перепост 13 мая

12.05.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Новы Час", IT-консультанта издания Глеба Рубанова вдруг вызвали в Советский РУВД на 9 часов утра 11 мая. Хотя раньше ему выдали повестку в суд на 16 мая.

«Не исключено ничего. С одной стороны, это ровно 72 часа до утра понедельника (пахнет Окрестино). С другой стороны, не исключено рассмотрение административного дела - в моем понимании это может произойти, как в здании РУВД (без зрителей), так и в суде», - сообщил Глеб на своей странице в фейсбуке.

11 мая Глеб вместе с адвокатом приехал в РУВД, где их ознакомили с новым протоколом об административном правонарушении и материалами дела, а также узнал, что судебное заседание состоится все же не 16, а 13 мая в 10.00 в суде Советского района.

"Мне вручили новый протокол и дали наконец повестку в суд на 13 число. Я полагаю, что конвоир в суде, который выписывал мне повестку на 16 мая, ошибся", - сказал Глеб Рубанов.

Напомним, IT-консультант Глеб Рубанов был задержан в ночь с 6 на 7 мая. Примерно в 4:30 его выманили во двор звонком на домашний телефон: будто бы кто-то повредил его автомобиль и нужно разобраться. Но в итоге милиционеры ночью увезли его в Советский РУВД, где сообщили о задержании до суда.


Глеб Рубанов провел 31 час на Окрестина, где он объявил голодовку, был лишен возможности спать, так как по матрацу бегали насекомые.

Утром 8 мая Глеба Рубанова привезли в Советский суд Минска, где должно было состояться рассмотрение его дела за якобы экстремистский пост в социальных сетях. Но вместо этого в суде Глебу вручили повестку в суд на 16 мая - который, вероятно, теперь может не состояться в назначенную дату.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает "Новы Час", IT-консультанта издания Глеба Рубанова вдруг вызвали в Советский РУВД на 9 часов утра 11 мая. Хотя раньше ему выдали повестку в суд на 16 мая.
 
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