Депутаты парламента отказались высказывать свою позицию по поводу угрозы объединения Беларуси и России









mspring.online Ранее могилевский правозащитник и активист Володар Цурпанов направил обращение каждому депутату Палаты представителей. В своем письме он потребовал от парламентариев публично заявить о своей позиции относительно угрозы инкорпорации нашей страны в состав России, пишет





Кроме этого, Цурпанов также потребовал объявить, какие действия, направленные на перевод структур армии, КГБ и МВД в режим повышенной боеготовности, совершил каждый депутат.





Ещё правозащитник выдвинул требование «срочно подготовить предложения и выдвинуть законодательную инициативу для пересмотра военной доктрины Беларуси, чтобы объявить Россию первым и главным врагом».





Все эти требования Цурпанов расписал для каждого из 110 депутатов Палаты представителей.









Ответил ему от имени всех депутатов председатель Постоянной комиссии ПП НС РБ по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк.





В своем письме он сообщил Цурпанову, что согласно законодательству «депутат Палаты представителей пользуется неприкосновенностью при выражении своего мнения и осуществлении своих полномочий»:





— В этой связи никто не имеет право обязать депутата Палаты представителей высказывать свою позицию по тому или иному вопросу, — заявил Цуприк.





Также парламентарий написал правозащитнику, что данные того «не соответствуют требованиям объективности и точности».





Что касается законодательной инициативы, то тут Цуприк предложил Цурпанову собрать 50 тысяч подписей для рассмотрения требований правозащитника в парламенте.