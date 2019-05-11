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Иран обвинил США в начале "психологической войны"
Источник материала: Партизан
Накануне стало известно, что США направят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".
Американский авианосец/Фото: navy.mil
Власти США начали психологическую войну на Ближнем востоке.
Об этом на заседании иранского парламента заявил командующий Революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами, пишет
"Командующий Салами, уделив внимание ситуации в регионе, сделал вывод, что американцы начали психологическую войну…", – говорится в сообщении.
Кстати, генерал-майор Хоссейн Салами был назначен главой гвардии в прошлом месяце.
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Накануне стало известно, что США направят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".
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