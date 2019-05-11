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Иран обвинил США в начале "психологической войны"

12.05.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне стало известно, что США направят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".


Американский авианосец/Фото: navy.mil

Власти США начали психологическую войну на Ближнем востоке. 

Об этом на заседании иранского парламента заявил командующий Революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами, пишет Reuters.

"Командующий Салами, уделив внимание ситуации в регионе, сделал вывод, что американцы начали психологическую войну…", – говорится в сообщении.

Кстати, генерал-майор Хоссейн Салами был назначен главой гвардии в прошлом месяце.


  • 8 мая Иран частично приостановил выполнение некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. 
  • 9 мая США ввели новые санкции в отношении Ирана.
  • В тот же день американский авианосец Abraham Lincoln прошел через Суэцкий канал. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон развернул ударную группу Военно-морских сил во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков, чтобы "послать ясный сигнал иранскому режиму".
  • 12 мая стало известно, что США направят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".

 
 
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Накануне стало известно, что США направят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".
 
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