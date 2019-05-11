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Дмитрия Полиенко переводят в следственный изолятор в Жодино

12.05.2019 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.


Дмитрий Полиенко. Фото ПЦ "Весна"


"Следствие предварительно продлится до конца этого месяца, - сообщил сайту palitviazni.info друг и соратник Дмитрия Вячеслав Косинеров. - 26 мая у Дмитрия День рождения (исполнится 25 лет), поэтому очередной праздник он будет встречать за решеткой".

По информации Следственного комитета, Дмитрию Полиенко выставлено обвинение по трем статьям: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание иной социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341).

Сейчас активист анархистского движения остается под стражей, в отношении него была назначена стационарная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. С 10 апреля Дмитрий находился в Новинках.


"Дмитрий Полиенко уже прошел судебно-психиатрическую экспертизу, но ее результаты нам неизвестны, - рассказал Вячеслав Косинеров. - Его вернули в столичный СИЗО на улице Володарского, но ненадолго. По нашей информации, 10 мая его должны этапировать в Жодино. Хотя это нарушение, так как, по решению следователя, Дмитрий должен находиться в СИЗО в Минске".

Со слов Вячеслава Касинерова, в письме, которое прислал Полиенко, тот перечисляет по датам, когда он писал друзьям.

"Через это мы узнали, что из 10 писем до нас дошло только одно, - добавляет собеседник. - Стало также известно, что следствие предварительно продлится до конца этого месяца. 26 мая у Дмитрия День рождения (исполнится 25 лет), поэтому очередной праздник он будет встречать за решеткой".

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
 
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