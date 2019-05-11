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Бойца Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя на детской площадке в Москве

12.05.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве за распитие алкоголя и нарушение общественного порядка задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным источника, полицейские задержали Емельяненко на улице Восточной. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству сообщили, что около дома 2, корпус 2 действительно был задержан мужчина. Его доставили в полицию, на него составлен административный протокол. Фамилию задержанного в пресс-службе московского главка не уточнили.

По данным телеграм-канала Baza, Емельяненко выпивал на детской площадке.

Ранее Емельяненко на полтора года лишили водительских прав за пьяную езду в Кисловодске. Тогда его арестовали на 10 суток за неповиновение распоряжениям сотрудников полиции.

 
 
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В Москве за распитие алкоголя и нарушение общественного порядка задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник...
 
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