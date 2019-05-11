Бойца Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя на детской площадке в Москве









По данным источника, полицейские задержали Емельяненко на улице Восточной. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству сообщили, что около дома 2, корпус 2 действительно был задержан мужчина. Его доставили в полицию, на него составлен административный протокол. Фамилию задержанного в пресс-службе московского главка не уточнили.





По данным телеграм-канала Baza, Емельяненко выпивал на детской площадке.





Ранее Емельяненко на полтора года лишили водительских прав за пьяную езду в Кисловодске. Тогда его арестовали на 10 суток за неповиновение распоряжениям сотрудников полиции.