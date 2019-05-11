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Поздравляем! У Анастасии и Дмитрия Дашкевичей родилась дочь
Источник материала: Партизан
У известных общественных активистов Анастасии и Дмитрия Дашкевичей родилась дочь – это третий ребенок в семье, в которой уже растут дочь Мара и сын Давид.
Девочку назвали Магдалена. Про это счастливый отец сообщил в Фейсбук.
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У известных общественных активистов Анастасии и Дмитрия Дашкевичей родилась дочь – это третий ребенок в семье, в которой уже растут дочь Мара и сын Давид.
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