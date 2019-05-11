Италия пропустила 17 шайб за два матча, Германия одержала вторую победу на чемпионате мира

Источник материала: Tut.by

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии завершились еще два поединка. Итальянцы пропустили уже 17 шайб за два матча, а немцы одержали вторую победу кряду.



Фото: iihf.com

Италия — Швеция — 0:8 (0:1, 0:1, 0:6).

Итальянцы окончательно «рассыпались» в третьем периоде, в котором пропустили 6 безответных шайб. В первом же и во втором периодах благодаря геройствам голкипера Марко де Филиппо Ройи апеннинцы держались на плаву, хотя катастрофически уступали по числу бросков в створ ворот (4−17, 2−23). В третьем периоде итальянцы чуть смелее пошли вперед (7−18), но это обернулось для них градом шайб в собственные ворота.

У шведов три шайбы забросил Антон Ландер, два раза цель поразил Патрик Хёрнквист, по разу отличились Оскар Линдблум, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер.

Дания — Германия — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Германские хоккеисты дважды отличились во втором периоде — счет на 31-й минуте открыл сын легендарного польского форварда Яцека Плахты Маттиас Плахта. А за 11 секунд до перерыва Фредерик Тиффельс удвоил преимущество.

На 51-й минуте Матиас Бау сократил отставание до минимума. На 59-й минуте датчане предприняли попытку сравнять счет, заменив голкипера дополнительным полевым игроком, но немецкая дружина сохранила победу.

Сегодня на ЧМ-2019 пройдут еще две встречи. В Кошице сразятся Великобритания и Канада (21.15), в Братиславе сыграют Латвия и Швейцария (21.15).

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.