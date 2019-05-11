Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня на городском стадионе прошла очередная игра четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд Второй лиги. Футбольный клуб “Горки” встретился с одним из лидеров чемпионата — командой из Молодечно.





В конце первого тайма горецкие футболисты открыли счет — 1:0. Вторая половина игры выдалась более насыщенной на опасные моменты — голевых ситуаций хватало у обеих команд. Однако, пропустив два мяча (один с пенальти), “Горки” уступили молодечненцам со счетом 1:2.





































































































































































Фото Михаила Левцова