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Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона
12.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на городском стадионе прошла очередная игра четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд Второй лиги. Футбольный клуб “Горки” встретился с одним из лидеров чемпионата — командой из Молодечно.
В конце первого тайма горецкие футболисты открыли счет — 1:0. Вторая половина игры выдалась более насыщенной на опасные моменты — голевых ситуаций хватало у обеих команд. Однако, пропустив два мяча (один с пенальти), “Горки” уступили молодечненцам со счетом 1:2.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня на городском стадионе прошла очередная игра четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд Второй лиги. Футбольный клуб “Горки” встретился с одним...
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