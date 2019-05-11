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Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

12.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня на городском стадионе прошла очередная игра четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд Второй лиги. Футбольный клуб “Горки” встретился с одним из лидеров чемпионата — командой из Молодечно.

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

В конце первого тайма горецкие футболисты открыли счет — 1:0. Вторая половина игры выдалась более насыщенной на опасные моменты — голевых ситуаций хватало у обеих команд. Однако, пропустив два мяча (один с пенальти), “Горки” уступили молодечненцам со счетом 1:2.

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Горки против Молодечно – фоторепортаж с городского стадиона

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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