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Почему умирает мелкий бизнес в Беларуси: мнение Анатолия Мартысюка

12.05.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По вашему мнению, какая форма собственности предприятий работает эффективнее, государственная или частная?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66113.php

Почему умирает мелкий бизнес в Беларуси: мнение Анатолия Мартысюка

Правильного ответа не существует. Достаточно много примеров эффективной деятельности как частных кампаний, так и государственных. Много и обратных.

Работа любого предприятия зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним можно отнести грамотность руководства, а к основным внешним – конкуренцию на рынке и государственное регулирование.

Общество с ограниченной ответственностью «Западное» в Каменецком районе три десятка лет занимается переработкой мяса. На мой взгляд, это эффективно работающее предприятие в сельской местности. Продукция и рабочие места с сравнительно высокой заработной платой – далеко не весь эффект предприятия.

За последние девять лет руководство предприятия оказало спонсорскую помощь на сумму около 30 тыс долларов. Финансовая поддержка оказана не только сообществам инвалидов, но учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, храмам, воинским частям, школам и садам. 

Вам интересно, что частник думает о бизнесе в Беларуси? Анатолий Мартысюк – создатель и руководитель предприятия, о наболевшем без купюр.

 
 
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  По вашему мнению, какая форма собственности предприятий работает эффективнее, государственная или частная? Правильного ответа не существует. Достаточно много...
 
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