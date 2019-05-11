Почему умирает мелкий бизнес в Беларуси: мнение Анатолия Мартысюка

Источник материала: Виртуальный Брест

По вашему мнению, какая форма собственности предприятий работает эффективнее, государственная или частная?



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Правильного ответа не существует. Достаточно много примеров эффективной деятельности как частных кампаний, так и государственных. Много и обратных.

Работа любого предприятия зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним можно отнести грамотность руководства, а к основным внешним – конкуренцию на рынке и государственное регулирование.

Общество с ограниченной ответственностью «Западное» в Каменецком районе три десятка лет занимается переработкой мяса. На мой взгляд, это эффективно работающее предприятие в сельской местности. Продукция и рабочие места с сравнительно высокой заработной платой – далеко не весь эффект предприятия.

За последние девять лет руководство предприятия оказало спонсорскую помощь на сумму около 30 тыс долларов. Финансовая поддержка оказана не только сообществам инвалидов, но учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, храмам, воинским частям, школам и садам.

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