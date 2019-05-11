|
Внушительный срок получила лунинчанка, распространявшая ВИЧ-инфекцию
12.05.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось.
Как
Среди потерпевших – мужчины в возрасте от 30 лет и старше.
На днях обвиняема предстала перед судом. Заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер, суд Лунинецкого района назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось. Напомним, женщина, заведомо зная, что у неё ВИЧ-инфекция, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)