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Внушительный срок получила лунинчанка, распространявшая ВИЧ-инфекцию

12.05.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66112.php

Внушительный срок получила лунинчанка, распространявшая ВИЧ-инфекцию

Напомним, женщина, заведомо зная, что у неё ВИЧ-инфекция, и будучи предупреждённой об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами, не думая о последствиях и опасности заражения других людей.

Как сообщало ранее Медиа-Полесье, в конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении 34-летней лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие вируса иммунодефицита человека. Затем Лунинецкий РОСК возбудил ещё 9 уголовных дел по девяти эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». 12 уголовных дел были объединены в одно производство.

Среди потерпевших – мужчины в возрасте от 30 лет и старше.

На днях обвиняема предстала перед судом. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер, суд Лунинецкого района назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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  Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось. Напомним, женщина, заведомо зная, что у неё ВИЧ-инфекция, и...
 
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