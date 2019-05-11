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«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот уикэнд положил начало масштабному спортивному празднику в нашей стране – Международной Минской велонеделе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. 11 и 12 мая прошли гонки среди профессионалов, а на следующей неделе оседлают велосипеды не только профи, но и тысячи любителей.
Перекрытые дороги и недовольные водители, зато много довольных людей на велосипедах. В Минске стартует Международная велонеделя.
11 мая проспект Победителей собрал более 150 велосипедистов и чуть меньше болельщиков. Зато они самые преданные. Некоторые приехали из-за рубежа поддерживать целыми семьями.
Мария Клименкова (Украина):
В 2019 году в Кубке Минска приняли участие 27 команд из 12 стран мира. Китай и Нидерланды у нас в гостях впервые. Трассой и атмосферой довольны.
Джеффри ван Агтмаал, участник соревнований (Нидерланды):
А вообще в 2019 году турнир собрал один из сильнейших составов за пять лет своего существования. Причина проста – уже на следующий день после Кубка – «Гран-при Минска», который в этом году тестовый ко II Европейским играм.
Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Круг на дистанции составит 15 км – достаточное расстояние, чтобы лидеры гонки не смогли нагнать отстающих и создать форс-мажорные ситуации.
Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:
То ли сильнейший состав конкурентов, то ли действительно родные стены помогли, но именно Евгений Королек финишную черту на «Кубке Минска» пересек первым. Удивительно, но для белорусов на «Кубке Минска» эта победа первая за пять лет существования турнира.
Кроме того, наш Сергей Папок награжден как самый активный и агрессивный велосипедист. Лучшей командой стала сборная Беларуси. Ну а лучшим белорусским спортсменом, очевидно, Евгений Королек. Будем надеяться, что такой старт задаст хороший тон для наших велосипедистов не только на ближайшую неделю, но и на ближайшие полтора месяца. До 25 июня включительно.
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Новости Беларуси. Этот уикэнд положил начало масштабному спортивному празднику в нашей стране – Международной Минской велонеделе, сообщили в программе «Неделя...
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