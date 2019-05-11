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«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

12.05.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот уикэнд положил начало масштабному спортивному празднику в нашей стране – Международной Минской велонеделе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. 11 и 12 мая прошли гонки среди профессионалов, а на следующей неделе оседлают велосипеды не только профи, но и тысячи любителей. 

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Перекрытые дороги и недовольные водители, зато много довольных людей на велосипедах. В Минске стартует Международная велонеделя.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

11 мая проспект Победителей собрал более 150 велосипедистов и чуть меньше болельщиков. Зато они самые преданные. Некоторые приехали из-за рубежа поддерживать целыми семьями.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Мария Клименкова (Украина):
За мужа, папу переживаешь – они там, а ты тут. Если бы была возможность поехать, конечно, было бы лучше. Да, мы будем здесь.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

В 2019 году в Кубке Минска приняли участие 27 команд из 12 стран мира. Китай и Нидерланды у нас в гостях впервые. Трассой и атмосферой довольны.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Джеффри ван Агтмаал, участник соревнований (Нидерланды):
Это была очень крутая гонка, очень быстрая! Было сложновато из-за ветра и дождя, но в целом мне понравилось здесь соревноваться. Трасса очень интересная, и, конечно, у вас классные болельщики.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

А вообще в 2019 году турнир собрал один из сильнейших составов за пять лет своего существования. Причина проста – уже на следующий день после Кубка – «Гран-при Минска», который в этом году тестовый ко II Европейским играм.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Маршрут не определился, мы его родили. Мы очень долго разрабатывали маршрут в этом виде, в котором он есть сейчас. Потому что было много нюансов, которые мы учитывали, согласовывали со всеми службами: и с безопасностью, и с МВД, и с ГАИ. Нужно учитывать всё: и движение транспорта, и жильцов, которые живут в центре. Маршрут дался очень непросто, но он получился очень интересным и сложным.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Круг на дистанции составит 15 км – достаточное расстояние, чтобы лидеры гонки не смогли нагнать отстающих и создать форс-мажорные ситуации.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ
На «Гран-при» участники преодолевали 10 таких кругов, на мультифоруме женщины проедут 8, а вот мужчинам придется намотать 12. Также в программе Игр будут индивидуальные гонки – по 28,6 км для мужчин и женщин. Тем не менее, родные стены греют.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:
Атмосфера очень хорошая, очень приятно выступать дома, когда знаешь каждый угол дороги, каждый день там тренируешься. Я ехал сегодня на гонке и про себя думал: даже если пойдет очень сильный дождь или снег, все равно буду доезжать. Ведь родные стены греют.

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

То ли сильнейший состав конкурентов, то ли действительно родные стены помогли, но именно Евгений Королек финишную черту на «Кубке Минска» пересек первым. Удивительно, но для белорусов на «Кубке Минска» эта победа первая за пять лет существования турнира.

«Всегда старался быть в середине группы». Белорус Евгений Королёк рассказал о победе в «Кубке Минска»

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

«Очень крутая гонка, очень быстрая». В Минске стартовала международная велонеделя – репортаж СТВ

Кроме того, наш Сергей Папок награжден как самый активный и агрессивный велосипедист. Лучшей командой стала сборная Беларуси. Ну а лучшим белорусским спортсменом, очевидно, Евгений Королек. Будем надеяться, что такой старт задаст хороший тон для наших велосипедистов не только на ближайшую неделю, но и на ближайшие полтора месяца. До 25 июня включительно.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Этот уикэнд положил начало масштабному спортивному празднику в нашей стране – Международной Минской велонеделе, сообщили в программе «Неделя...
 
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