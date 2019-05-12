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Тренер БАТЭ ответил, как получил травму Сарока: от стыка с соперником или после удара о скамейку запасных

12.05.2019 23:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции после матча с минским «Торпедо» (1:0) рулевой БАТЭ Алексей Бага выразил удовлетворение от достигнутого результата, однако акцентировал внимание на том, что нужно продолжать упорно работать, сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Алексей Бага. Фото: ФК БАТЭ

— Комментарий, наверное, будет банальным: победа в тяжелой игре, ноль сзади, впереди один гол. Могли забить еще, так как имели моменты. Но самое важное — набраны три очка. С учетом того, что происходит в других городах, сегодня это самый главный вопрос. И своей победой мы на него ответили.

— В нынешнем сезоне в домашних поединках БАТЭ лишь однажды забил более одного мяча. Почему так происходит? И почему не идет игра?

— Надо работать. Больше будем работать, и все пойдет. Главное, есть моменты, которые создаются после взаимодействий — групповых и индивидуальных. А голы… Они придут. Только надо усерднее трудиться.

— На стартовом отрезке сезона не очень ровно играют лидеры БАТЭ Стасевич и Драгун. А ведь это ребята, которые прежде постоянно тянули команду. В чем причина происходящего? Может быть, дело в потере мотивации? Или в состоянии их физической формы?

— Я не сказал бы, что они неровно играют. Стасевич до сих пор лучший распасовщик Лиги Европы. Забил два мяча «Энергетику», отдает передачи, отрабатывает в обороне. А если брать в расчет, что надо забивать по три мяча в каждой игре, то вам нужен диск PlayStation-2. Люди не роботы. Они не могут играть всю жизнь, каждый матч на одном уровне. Это аксиома. Не мы это придумали, не мы это поменяем. Не могу с вами согласиться. Отлично играют, делают свою работу. Еще раз говорю: ноль сзади, причем не первый раз. И плюс три очка записали в свой актив.

— Как оцените старт своей команды в чемпионате?

— Хороший старт. Особенно если учитывать, что происходит с другими командами. Конкуренция довольно высокая. Классные тренеры работают в командах, хорошие футболисты, много ребят из различных сборных, из других стран. И то, что в таких тесных рамках мы все-таки набираем очки и идем вверху турнирной таблицы, считаю неплохим результатом.

— Антон Сарока получил травму в матче с «Городеей» [выбыл на 5−6 недель]. Но он фактически час отыграл с переломом. Был ведь перерыв, почему не сделали замену? Возникло какое-то недопонимание с медицинским штабом или что?

— Боль пришла только в раздевалке. У человека ничего не болело. Как его можно было поменять?

— Поступила информация, что Сарока получил травму не в стыке с игроком «Городеи», а от удара о скамейку запасных. Насколько это соответствует действительности?

— Ни насколько! Абсолютно ни насколько. Я сегодня тоже натер ботинками мозоли, но, если скажу вам, что их натер давно, вы мне поверите? Глупость. Мы все-таки про высшую лигу говорим, а не про первенство лагеря «Зубренок».

 
 
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После матча с минским «Торпедо» рулевой БАТЭ Алексей Бага выразил удовлетворение от достигнутого результата, однако акцентировал внимание на том, что нужно...
 
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