За 2 месяца от отравления алкоголем в Гродненской области умерло 22 человека

Источник материала: Полымя

В последнее время на территории Гродненской области участились факты отравления граждан этиловым спиртом, суррогатами алкоголя, в том числе со смертельным исходом. За январь-февраль 2019 года на территории области от отравления алкоголем умерло 22 человека. Значительно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершаемых на почве пьянства.





Сотрудники Кореличского РОВД призывают не оставаться в стороне от общей проблемы. В дежурной части УВД Гродненского облисполкома создана и круглосуточно работает телефонная линия 8(0152)797333, позвонив на которую, вы можете сообщить об имеющих место фактах незаконного оборота алкогольной продукции, наличия жилых помещений с репутацией «притон», о гражданах, ведущих асоциальный образ жизни. Анонимность гарантируется.

Также указанную информацию можно сообщить в отдел внутренних дел Кореличского райисполкома по тел.: 2-14-42, 2-15-42 либо по тел. 102

Виктор ЗИНЧЕНКО,

вриод старшего инспектора по разрешительной работе

Кореличского РОВД