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За 2 месяца от отравления алкоголем в Гродненской области умерло 22 человека

12.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В последнее время на территории Гродненской области участились факты отравления граждан этиловым спиртом, суррогатами алкоголя, в том числе со смертельным исходом. За январь-февраль 2019 года на территории области от отравления алкоголем умерло 22 человека. Значительно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершаемых на почве пьянства.

За 2 месяца от отравления алкоголем в Гродненской области умерло 22 человека

Сотрудники Кореличского РОВД призывают не оставаться в стороне от общей проблемы. В дежурной части УВД Гродненского облисполкома создана и круглосуточно работает телефонная линия 8(0152)797333, позвонив на которую, вы можете сообщить об имеющих место фактах незаконного оборота алкогольной продукции, наличия жилых помещений с репутацией «притон», о гражданах, ведущих асоциальный образ жизни. Анонимность гарантируется.

Также указанную информацию можно сообщить в отдел внутренних дел Кореличского райисполкома по тел.: 2-14-42, 2-15-42 либо по тел. 102

Виктор ЗИНЧЕНКО,
вриод старшего инспектора по разрешительной работе
Кореличского РОВД

 
 
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В последнее время на территории Гродненской области участились факты отравления граждан этиловым спиртом, суррогатами алкоголя, в том числе со смертельным
 
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