Специалисты Кореличского райЦГЭ рассказывают, как защититься от клещей

Источник материала: Полымя

За первый квартал текущего года в Гродненской области зарегистрированы единичные случаи нападения клещей. Случаев обращения за медицинской помощью по поводу укуса клещей на территории Кореличского района не зафиксировано.





Остановившаяся тёплая погода способствует увеличению численности клещей. Напоминаем правила защиты от клещей, которые смогут оградить вас от нежелательных последствий.

Для индивидуальной защиты от нападения иксодовых клещей необходимо:

* на дачных участках регулярно удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы;

* при посещении лесов, парков и других мест, где обитают клещи, (одежда должна плотно облегать тело и быть с длинными рукавами на манжетах, предпочтительно светлых тонов, обязательно наличие головного убора);

* позаботиться об одежде — использовать акарицидные (убивающие клещей) и репеллентные (отпугивающие) вещества. Все эти средства необходимо применять в соответствии с этикеткой;

* после посещения леса обязательно тщательно осматривать себя в поисках клещей (около 50% больных не помнят или отрицают в анамнезе укус клеща). Особое внимание следует уделять излюбленным местам присасывания клещей: границе волосистой части головы, естественным складкам кожи (подмышки, ягодицы). Также необходимо осматривать животных, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, принесённые из леса.

В случае обнаружения клещей требуется безотлагательное их удаление. Чем дольше членистоногое находится в присосавшемся состоянии, тем больше вероятность заражения человека.

Также стоит подумать насчёт специальной (акарицидной) обработки территории частного двора, сада, которая защитит вас и вашу семью от клещей на весь сезон. Кореличский районный ЦГЭ проводит обработку против клещей на открытых территориях на платной основе, информацию по обработке можно получить по телефону 7-10-95.

Александр ГЕРМАНЮК,

главный врач Кореличского райЦГЭ