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C 15 мая открывается охота на косулю европейскую

12.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 15 мая по 30 сентября разрешена охота на косулю.

Республике Беларусь косуля европейская является аборигенным видом, но общая его численность периодически резко

снижалась и возрастала. В настоящее время численность имеет выраженную тенденцию к увеличению. В республике распространена по всей территории, но неравномерно: в западных и южных районах более обычна, на севере и востоке — малочисленна. На сегодняшний день косуля в Беларуси встречается практически повсеместно.

Косуля — самый маленький и наиболее распространённый из всех европейских оленей. Вес крупного самца около 27 килограммов. Держится она в основном в лесах, богатых подлеском. Наиболее удачной охота может быть после дождей, когда козы спасаются от лесной капели и обсушиваются на лужайках и опушках леса.

Согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь 21 марта 2018 №112, с 15 мая по 30 сентября 2019 года разрешена охота на косулю. К добыче разрешены взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста. Охота разрешена в течение суток. Способ охоты ружейный из засады, а также с подхода.

Орудие охоты, которые разрешено использовать, — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Максим ЛАГУТА,
заместитель начальника Новогрудской
межрайонной инспекции охраны животного
и растительного мира

 
 
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С 15 мая по 30 сентября разрешена охота на косулю. Республике Беларусь косуля европейская является аборигенным видом, но общая его
 
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