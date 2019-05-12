МВФ не будет требовать от Беларуси повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий

Источник материала: Интерфакс

Международный валютный фонд не будет требовать от Беларуси повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий, заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"Радует, что коллеги (МВФ - ИФ) (...) ЖКУ и массовую приватизацию госпредприятий сегодня не обсуждают и (эти требования - ИФ) не будут применяться", - сказал министр интервью телеканалу " Беларусь-1 ".

По его словам, в том числе МВФ принял такое решение исходя из негативного опыта по Украине, где повышение тарифов на ЖКУ привело к массовым неплатежам.

Кроме того, глава Минэкономики сообщил, что Беларусь и МВФ на апрельской сессии Фонда переговоров по концепту будущей страновой программы не проводили. "Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают, чтобы это не было истолковано как форма политического давления", - пояснил он.

Вместе с тем Д.Крутой отметил, что стороны в текущем году намерены принципиально обсудить направления, по которым готовы сблизить свои позиции.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Белоруссии с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий в скорости проведения реформ в социальной сфере, в частности, темпов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.