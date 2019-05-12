ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ не будет требовать от Беларуси повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий

12.05.2019 23:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Международный валютный фонд не будет требовать от Беларуси повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий, заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"Радует, что коллеги (МВФ - ИФ) (...)  ЖКУ и массовую приватизацию госпредприятий сегодня не обсуждают и (эти требования - ИФ) не будут применяться", - сказал министр интервью телеканалу "Беларусь-1".

По его словам, в том числе МВФ принял такое решение исходя из негативного опыта по Украине, где повышение тарифов на ЖКУ привело к массовым неплатежам.

Кроме того, глава Минэкономики сообщил, что Беларусь и МВФ на апрельской сессии Фонда переговоров по концепту будущей страновой программы не проводили.  "Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают, чтобы это не было истолковано как форма политического давления", - пояснил он.

Вместе с тем Д.Крутой отметил, что стороны в текущем году намерены принципиально обсудить направления, по которым готовы сблизить свои позиции.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Белоруссии с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий в скорости проведения реформ в социальной сфере, в частности, темпов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный валютный фонд не будет требовать от Беларуси повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий, заявил министр экономики республики Дмитрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь предлагает ввести в ЕАЭС мораторий на правовые акты, создающие препятствия в торговле и ограничить право вето
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика