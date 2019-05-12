Беларусь предлагает ввести в ЕАЭС мораторий на правовые акты, создающие препятствия в торговле и ограничить право вето

Источник материала: Интерфакс

Беларусь предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле, заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"Механизм, который мы (страны ЕАЭС - ИФ) договорились использовать в рамках устранения препятствий, на сегодняшний день работает очень слабо. 17 препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, продолжают существовать, устранено только одно. Прогноз белорусской стороны, что порядка 15 так и перейдет на следующий цикл", - сказал министр в интервью телеканалу " Беларусь-1 ".

В данной связи он отметил, что в свое время президент Беларуси Александр Лукашенко внес радикальную инициативу о моратории на принятие новых нормативно-правовых актов в каждой из стран союза, чтобы остановить процесс появления новых препятсвий во взаимной торговле. "Такая идея обсуждается, но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС", - добавил глава Минэкономики.

Кроме того, Д.Крутой заявил, что наличие права вето у стран в ЕАЭС негативно отражается на устранении барьеров. "За 5 лет 7 раз страны этим правом пользовались. Наличие в принципе такого института не способствует общей цели устранения всех препятствий. Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - отметил министр.