Минэкономики пока не планирует пересматривать прогноз по ВВП на 2019 год

Источник материала: Интерфакс

Министерство экономики Беларуси не намерено пересматривать прогноз по ВВП на 2019 год до получения результатов по I полугодию,заявил глава ведомства Дмитрий Крутой.

"Считаю, что до получения результатов I полугодия никаких оснований пересматривать прогноз (по ВВП - ИФ) нет", - сказал Д.Крутой в интервью телеканалу " Беларусь-1 ".

"Мы еще не знаем какая ситуация будет в сельском хозяйстве. Также, известная история с грязной нефтью, насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор, оптовую торговли и самих производителей - НПЗ", - добавил глава Минэкономики.

При этом министр напомнил, что при расчете прогноза на 2019 год в Беларуси не учитывали возможную компенсацию по налоговому маневру. "Переговоры с коллегами из России находятся в активной стадии. Не имея на руках конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене на газ, мы исходим из самых пессимистичных оценок. В этих условиях мы пока не видим причин отказываться от параметров программы социально-экономического развития, которые были заложены", - отметил Д.Крутой.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-марте 2019 года вырос на 1,1%.

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%, бюджет страны сформирован исходя из консервативного сценария роста экономики на уровне 2,1%.