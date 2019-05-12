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Минэкономики пока не планирует пересматривать прогноз по ВВП на 2019 год
Источник материала: Интерфакс
Министерство экономики Беларуси не намерено пересматривать прогноз по ВВП на 2019 год до получения результатов по I полугодию,заявил глава ведомства Дмитрий Крутой.
"Считаю, что до получения результатов I полугодия никаких оснований пересматривать прогноз (по ВВП - ИФ) нет", - сказал Д.Крутой в интервью телеканалу "
"Мы еще не знаем какая ситуация будет в сельском хозяйстве. Также, известная история с грязной нефтью, насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор, оптовую торговли и самих производителей - НПЗ", - добавил глава Минэкономики.
Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-марте 2019 года вырос на 1,1%.
Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%, бюджет страны сформирован исходя из консервативного сценария роста экономики на уровне 2,1%.
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Министерство экономики Беларуси не намерено пересматривать прогноз по ВВП на 2019 год до получения результатов по I полугодию,заявил глава ведомства Дмитрий Крутой.
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