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Минсвязи выпустило две почтовые марки с изображением белого аиста
12.05.2019 12:13 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
9 мая 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение две почтовые марки из серии «EUROPA», сообщает
Тираж марок по 42 тысячи экземпляров.
Художник - Александр Митянин. Дизайн марки создан Мариной Витковской. Марки печатались с логотипом «EUROPA».
Белый аист — национальная птица Беларуси, символ национальной чистоты, солнца, мира и добра.
Благодаря традиционному покровительству местного населения белые аисты не боятся человека. Их можно увидеть на крышах домов, трубах, башнях, телеграфных столбах, стогах сена и на специально построенных для них платформах.
Прилетают птицы из теплых краев в конце марта или в начале апреля, поэтому ассоциируются с весной и началом новой жизни.
Марки изготовлены на РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».
В день выхода почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 1 г. Минска (магазин "Филателия") проводилось специальное гашение штемпелем "Первый день" с фиксированной датой на конверте "Первый день".
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9 мая 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение две почтовые марки из серии «EUROPA».
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