Минсвязи выпустило две почтовые марки с изображением белого аиста

9 мая 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение две почтовые марки из серии «EUROPA», сообщает РУП «Белпочта».

Тираж марок по 42 тысячи экземпляров.

Художник - Александр Митянин. Дизайн марки создан Мариной Витковской. Марки печатались с логотипом «EUROPA».

Белый аист — национальная птица Беларуси, символ национальной чистоты, солнца, мира и добра.

Благодаря традиционному покровительству местного населения белые аисты не боятся человека. Их можно увидеть на крышах домов, трубах, башнях, телеграфных столбах, стогах сена и на специально построенных для них платформах.

Прилетают птицы из теплых краев в конце марта или в начале апреля, поэтому ассоциируются с весной и началом новой жизни.

Марки изготовлены на РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».

В день выхода почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 1 г. Минска (магазин "Филателия") проводилось специальное гашение штемпелем "Первый день" с фиксированной датой на конверте "Первый день".