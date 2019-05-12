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Минсвязи выпустило две почтовые марки с изображением белого аиста

12.05.2019 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпустило две почтовые марки с изображением белого аиста
Белпочта

9 мая 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение две почтовые марки из серии «EUROPA», сообщает РУП «Белпочта».

Тираж марок по 42 тысячи экземпляров.

Художник  - Александр Митянин. Дизайн марки создан Мариной Витковской.  Марки печатались с логотипом «EUROPA».

Белый аист — национальная птица Беларуси, символ национальной чистоты, солнца, мира и добра.

Минсвязи выпустило две почтовые марки с изображением белого аиста
Фото: Белпочта

Благодаря традиционному покровительству местного населения белые аисты не боятся человека. Их можно увидеть на крышах домов, трубах, башнях, телеграфных столбах, стогах сена и на специально построенных для них платформах.

Прилетают птицы из теплых краев в конце марта или в начале апреля, поэтому ассоциируются с весной и началом новой жизни.

Марки изготовлены на РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».

В день выхода почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 1 г. Минска (магазин "Филателия") проводилось специальное гашение штемпелем "Первый день" с фиксированной датой на конверте "Первый день".

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение две почтовые марки из серии «EUROPA».
 
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