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Эстафета огня II Европейских игр прибыла в Беларусь

13.05.2019 06:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира», которая 3 мая была зажжена в Риме, 12 мая пересекла государственную границу Беларуси и прибыла в Брест, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Фото: tvr.by

Огонь доставили в Беларусь байкеры. «Пламя мира» было с ними на протяжении всего пути.

Прежде чем отправиться в Минск, члены Белорусской федерации альпинизма доставили огонь II Европейских игр на вершину Монблана. Затем маршрут эстафеты огня проходил через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению.

Первым факелоносцем эстафеты огня II Европейских игр по территории Беларуси стала олимпийская чемпионка Афин-2004 Юлия Нестеренко. Приветствие эстафеты «Пламя мира» продолжилось у главного символа Бреста — Брестской крепости.

Эстафету у легендарной бегуньи Юлии Нестеренко подхватили знаменитые уроженцы Брестчины — деятели культуры, спортсмены, ученые, работники предприятий. Поприветствовать факелоносцев вышли тысячи горожан. Первый день белорусского этапа эстафеты завершился концертом на центральной городской площади. В каждом регионе символический факел пробудет шесть дней. Его пронесут не только по дорогам, по водной глади — на лодках, через шлюзы, и самые удивительные уголки нашей страны, отмечает ОНТ.

Свое путешествие пламя завершит 21 июня на стадионе «Динамо» в Минске, где на церемонии открытия будет зажжена чаша Европейских игр. Ожидается, что в эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира», которая 3 мая была зажжена в Риме, 12 мая пересекла государственную границу Беларуси и прибыла в Брест.
 
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