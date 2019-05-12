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Беларусь отмечает День герба и флага
13.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня большой праздник – День Государственного герба и Государственного флага, сообщает телеканал «МИР 24».
По словам президента страны Александра Лукашенко,
В Минске ежегодные торжества проходят на Площади Государственного флага. Беларусь единственная из бывших республик СССР вернула себе немного измененные советские символы. Так, на современном флаге республики нет серпа, молота и звезды. Узкая полоса вдоль древка стала белой, а орнамент на ней красным. На флаге Белорусской ССР все было наоборот: белый орнамент на красном фоне.
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По словам президента страны Александра Лукашенко, государственные символы воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции.
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