Беларусь отмечает День герба и флага

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня большой праздник – День Государственного герба и Государственного флага, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам президента страны Александра Лукашенко, поздравившего соотечественников накануне, государственные символы воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции.

В Минске ежегодные торжества проходят на Площади Государственного флага. Беларусь единственная из бывших республик СССР вернула себе немного измененные советские символы. Так, на современном флаге республики нет серпа, молота и звезды. Узкая полоса вдоль древка стала белой, а орнамент на ней красным. На флаге Белорусской ССР все было наоборот: белый орнамент на красном фоне.