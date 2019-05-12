ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь отмечает День герба и флага

13.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня большой праздник – День Государственного герба и Государственного флага, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам президента страны Александра Лукашенко, поздравившего соотечественников накануне, государственные символы воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции.

В Минске ежегодные торжества проходят на Площади Государственного флага. Беларусь единственная из бывших республик СССР вернула себе немного измененные советские символы. Так, на современном флаге республики нет серпа, молота и звезды. Узкая полоса вдоль древка стала белой, а орнамент на ней красным. На флаге Белорусской ССР все было наоборот: белый орнамент на красном фоне.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента страны Александра Лукашенко, государственные символы воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстафета огня II Европейских игр прибыла в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика