Аквариум вместо стены. Минские дизайнеры показали проект стильной «трешки»

Источник материала: Tut.by

Дизайнеры студии «ДиКинг» разработали проект трехкомнатной квартиры площадью 93 квадратных метра для молодой семьи с детьми. Свободная планировка жилья позволила расположить комнаты по усмотрению хозяев. Дизайнеры объединили кухню и гостиную, а в прихожей сделали гардеробную. Смотрите, как хорошо все получилось.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая

Входная группа с интересной идеей: деревянный элемент плавно переходит на шкаф прихожей, что визуально расширяет пространство.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Рядом располагается широкое зеркало в пол, а подвесной светильник с тумбой завершают композицию.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Удобная гардеробная разместилась прямо за шкафом в прихожей.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Гостиная

В гостиной сделана единая конструкция рабочего места с ТВ-зоной. За телевизором — деревянные панели с металлическими профилями, рядом добавлено зеркало.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Аквариум находится между коридором и гостиной, тем самым пропуская свет в помещение. Возле аквариума, фасады которого сделаны под дерево с системой tip-on, есть место для хранения.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В обеденной зоне бархатные стулья синего цвета. Этот же цвет повторяется на картинах в коридоре, разбавляя интерьер яркими красками.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухня

Кухня с прямыми белыми фасадами, ручки с gola-профилем. Верхние фасады под дерево хорошо сочетаются с мрамором на фартуке.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

В интерьере спальни необычно смотрится асимметричная декоративная панель у изголовья кровати, а растительные мотивы фрески дополняют общий дизайн помещения.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Дизайнеры решили отказаться от люстры. Основные светильники встроены в потолочную нишу, свет дополнен подвесами над тумбочками и подсветкой над туалетным столиком. Такое решение позволяет более равномерно распределить свет.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

За счет удачной планировки шкаф оказался в один уровень со стеной. Такой прием дает больше пространства, не утяжеляя интерьер.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская

Интерьер детской повторяет стилистику всей квартиры. Тут также использованы светлые тона, а в мебели добавили красок.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

На обоях рисунок деревьев с птичками, а светильники похожи на облака — все это смотрится гармонично.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Санузел и ванная

В санузле используется плитка под камень, глянцевая на стенах, матовая на полу, а плитка под дерево с 3D-эффектом выделяет стену душевой.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В ванной плитка с более спокойным рисунком, однако вторая половина стен облицована объемной плиткой. На полу и на инсталляции — плитка под дерево.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Рядом с тумбой стиральная машина, над которой — столешница из камня. За зеркалом выведена яркая подсветка, потолочные встраиваемые светильники с влагозащитой.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Лоджия

Лоджию решили максимально утеплить и сделать дополнительную комнату отдыха. За счет обустроенной барной зоны можно выпить утренний кофе, встречая рассвет.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В углу поместилось мягкое кресло, а с другой стороны тумба на красивых ножках.

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.