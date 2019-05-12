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Аквариум вместо стены. Минские дизайнеры показали проект стильной «трешки»
Источник материала: Tut.by
Дизайнеры студии
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Входная группа с интересной идеей: деревянный элемент плавно переходит на шкаф прихожей, что визуально расширяет пространство.
Рядом располагается широкое зеркало в пол, а подвесной светильник с тумбой завершают композицию.
Удобная гардеробная разместилась прямо за шкафом в прихожей.
Гостиная
В гостиной сделана единая конструкция рабочего места с ТВ-зоной. За телевизором — деревянные панели с металлическими профилями, рядом добавлено зеркало.
Аквариум находится между коридором и гостиной, тем самым пропуская свет в помещение. Возле аквариума, фасады которого сделаны под дерево с системой tip-on, есть место для хранения.
В обеденной зоне бархатные стулья синего цвета. Этот же цвет повторяется на картинах в коридоре, разбавляя интерьер яркими красками.
Кухня
Кухня с прямыми белыми фасадами, ручки с gola-профилем. Верхние фасады под дерево хорошо сочетаются с мрамором на фартуке.
Спальня
В интерьере спальни необычно смотрится асимметричная декоративная панель у изголовья кровати, а растительные мотивы фрески дополняют общий дизайн помещения.
Дизайнеры решили отказаться от люстры. Основные светильники встроены в потолочную нишу, свет дополнен подвесами над тумбочками и подсветкой над туалетным столиком. Такое решение позволяет более равномерно распределить свет.
За счет удачной планировки шкаф оказался в один уровень со стеной. Такой прием дает больше пространства, не утяжеляя интерьер.
Детская
Интерьер детской повторяет стилистику всей квартиры. Тут также использованы светлые тона, а в мебели добавили красок.
На обоях рисунок деревьев с птичками, а светильники похожи на облака — все это смотрится гармонично.
Санузел и ванная
В санузле используется плитка под камень, глянцевая на стенах, матовая на полу, а плитка под дерево с 3D-эффектом выделяет стену душевой.
В ванной плитка с более спокойным рисунком, однако вторая половина стен облицована объемной плиткой. На полу и на инсталляции — плитка под дерево.
Рядом с тумбой стиральная машина, над которой — столешница из камня. За зеркалом выведена яркая подсветка, потолочные встраиваемые светильники с влагозащитой.
Лоджия
Лоджию решили максимально утеплить и сделать дополнительную комнату отдыха. За счет обустроенной барной зоны можно выпить утренний кофе, встречая рассвет.
В углу поместилось мягкое кресло, а с другой стороны тумба на красивых ножках.
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