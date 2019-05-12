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Минск предложил ограничить право вето в ЕАЭС

13.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республика Беларусь предложила ввести в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) мораторий на использование права вето и принятие нормативно-правовых актов, которые препятствуют взаимной торговле. Об этом пишет «Интерфакс».

«Механизм, который мы договорились использовать в рамках устранения препятствий, на сегодняшний день работает очень слабо. 17 препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, продолжают существовать, устранено только одно», – указал министр экономики страны Дмитрий Крутой.

Чиновник считает, что наличие права вето не способствует уменьшению барьеров. К примеру, за пять лет государства  воспользовались данным правом семь раз.

«Наличие такого института не способствует общей цели устранения всех препятствий», - указал Крутой.



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Наличие права вето не способствует уменьшению барьеров. К примеру, за пять лет государства воспользовались данным правом семь раз, заявил министр экономики РБ...
 
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