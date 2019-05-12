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10 вопросов о переписи населения
13.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беларуси грядет очередная, третья по счету в суверенном государстве, перепись населения. Последнее широкомасштабное мероприятие такого рода проходило десять лет назад, в 2009 году. Понятно, что данные той переписи устарели. Как выглядит коллективный портрет белорусов и находящихся на территории нашей страны иностранцев, каковы численность населения, национальный состав, социальная структура и условия жизни, покажет новый всеобщий опрос населения, который будет проходить с 4 по 30 октября текущего года.
Заместитель начальника – начальник отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления Брестской области Наталья Томашева в беседе с корреспондентом pinsknews.by ответила на 10 наиболее интересующих население вопросов о предстоящей переписи.
Перепись населения – специально организованное, систематическое, сплошное государственное статистическое наблюдение, целью которого является получение актуальных данных о численности и составе населения. Проводится одновременно на территории всей страны на основе единой программы и методов. Перепись населения – событие государственной важности, на подготовку которого необходимо несколько лет. Решение о проведении переписи принимается Главой государства, о чем и свидетельствует Указ Президента Республики Беларусь № 384 от 24 октября 2016 года.
Перепись населения нельзя заменить данными с мест регистрации населения, например, из «паспортных столов», органов загс и других организаций.
В этом главное преимущество переписи перед другими источниками данных о населении, что делает ее незаменимой.
На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития, начиная от социально-экономического, демографического до формирования бюджетов в конкретных областях, районах. От этого зависит, сколько и где будет построено новых школ, детских садов, больниц, где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти важные вопросы даст ответ перепись населения.
Всего на территории современной Республики Беларусь перепись населения проводилась 10 раз: в 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 2009 годах.
История проведения переписей в Беларуси самым тесным образом связана с проведением первой и единственной Всеобщей переписи населения Российской империи, в состав которой входила Беларусь, проводившейся в 1897 году Инициатором проведения переписи населения был известный русский географ, геолог и статистик П.П. Семенов-Тян-Шанский. В основу переписи были заложены научные принципы: она проводилась по единой программе и единой инструкции, учитывала наличное и постоянное население на одну и ту же дату, а полученные результаты представляли собой единственный источник сравнимых данных о численности и составе населения Российской империи в конце XIX века.
По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года на территории Республики Беларусь в ее современных границах проживало 6 673 тысячи человек, из них 5 774 тысячи сельского (87%) и 899 тысяч городского населения (13%). Кстати, численность населения Республики Беларусь на начало 2019 года – 9 475 тысяч человек, доля городского населения составила 78%, сельского – 22%.
Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года по состоянию на 00 часов 4 октября. Продлится перепись 27 дней. Все события, которые произойдут после момента счета населения, не учитываются. Так, переписная документация заполняется на лиц, умерших после
В отличие от предыдущих переписей процесс сбора и обработки полученных данных будет полностью автоматизирован. Так, устный опрос будет проводиться переписчиками с использованием планшетных компьютеров, что позволит ускорить процесс ввода данных и обеспечить высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения системы контроля.
Изменился и перечень вопросов, которые будут заданы населению. В программу переписи 2019 года включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Кроме традиционных, касающихся информации о самом респонденте, составе его семьи, жилищных условиях, есть и новые. Это вопросы, относящиеся к миграционным процессам. Например, планирует ли респондент выехать из Республики Беларусь и почему; какова основная причина, по которой респондент не работает в населенном пункте по месту жительства. Также спросят о получении дополнительного образования, у женщин в возрасте 18-49 лет – о планировании рождения детей.
Впервые белорусам в опроснике предложат тему сельскохозяйственной деятельности. Полученные от домашних хозяйств данные будут использоваться для оценки объемов производимой ими продукции и их вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Переписи подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие (пребывающие) в стране, а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, но на дату переписи, временно пребывающие на территории иностранных государств (но их отсутствие не должно превышать более 1 года).
Во время проведения переписи опрос респондентов пройдет в три этапа:
Переписывать население будет временно привлеченный персонал – переписчики. Это могут быть люди разного возраста, профессии. Непременные условия – прохождение специального обучения и обязательство не разглашать полученные персональные данные. Руководить работой переписчика будут заведующий переписным участком и его помощник.
Рассчитываем на активное участие в переписи молодежи, так как с БРСМ достигнута договоренность о привлечении их членов в качестве временного переписного персонала.
Переписчика можно узнать по наличию у него портфеля с эмблемой переписи и планшета. Пришедший к вам переписчик обязан предъявить удостоверение участника переписи.
Главная задача для органов статистики – обеспечение конфиденциальности полученных в ходе переписи персональных данных. Так, по окончании опроса данные, полученные от респондента, шифруются и передаются по защищенному каналу связи на сервер Белстата. После завершения передачи они автоматически удаляются из планшета переписчика. При этом у него нет доступа к зашифрованной информации, как и возможности ее просмотреть или редактировать.
Для дальнейшего использования все полученные данные обезличиваются.
Предварительные итоговые данные переписи о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, в целом по Беларуси, а также по областям и г. Минску появятся в свободном доступе после 3 февраля 2020 года. Основные итоговые данные будут доступны с 1 июня 2020 года. Итоги переписи сельскохозяйственной деятельности граждан можно будет узнать после 1 июля 2021 года.
Переписи проходят практически во всех странах мира. В последнее время в одних странах, помимо традиционного метода сбора информации – устного опроса населения, при проведении переписи все активнее начинают внедрять альтернативные способы. Например, используют данные, содержащиеся в административных источниках – регистрах, осуществляют опрос посредством Интернета либо рассылают респондентам вопросники по почте для самостоятельного их заполнения. В других применяется комбинированный метод проведения переписи: устный опрос населения в сочетании с одним из альтернативных, как правило, интернет-опросом. В некоторых странах Европейского союза ближайшая перепись пройдет на основе данных регистров. Однако использование этого метода не позволяет полностью составить портрет населения и предполагает проводить дополнительные обследования домашних хозяйств, что, безусловно, ведет к увеличению финансовых расходов.
При проведении переписи раунда 2020 года в Содружестве Независимых Государств преимущественно будет использоваться традиционный метод опроса населения. Вместе с тем, Беларусь, Россия и Казахстан планируют провести переписи в своих странах комбинированным методом – устный опрос переписчиками и заполнение переписных листов в сети Интернет.
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