10 вопросов о переписи населения

Источник материала: Полесская правда

В Беларуси грядет очередная, третья по счету в суверенном государстве, перепись населения. Последнее широкомасштабное мероприятие такого рода проходило десять лет назад, в 2009 году. Понятно, что данные той переписи устарели. Как выглядит коллективный портрет белорусов и находящихся на территории нашей страны иностранцев, каковы численность населения, национальный состав, социальная структура и условия жизни, покажет новый всеобщий опрос населения, который будет проходить с 4 по 30 октября текущего года.

Заместитель начальника – начальник отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления Брестской области Наталья Томашева в беседе с корреспондентом pinsknews.by ответила на 10 наиболее интересующих население вопросов о предстоящей переписи.





Что такое перепись населения и зачем она нужна?

Перепись населения – специально организованное, систематическое, сплошное государственное статистическое наблюдение, целью которого является получение актуальных данных о численности и составе населения. Проводится одновременно на территории всей страны на основе единой программы и методов. Перепись населения – событие государственной важности, на подготовку которого необходимо несколько лет. Решение о проведении переписи принимается Главой государства, о чем и свидетельствует Указ Президента Республики Беларусь № 384 от 24 октября 2016 года.

Перепись населения нельзя заменить данными с мест регистрации населения, например, из «паспортных столов», органов загс и других организаций.

Во-первых, перепись учитывает не зарегистрированное, а постоянное, реально проживающее на конкретной территории население.

Во-вторых, перепись дает уникальную возможность собрать все сведения о каждом человеке, все вместе и одновременно и тем самым получить комбинацию всех учтенных программой признаков.

В этом главное преимущество переписи перед другими источниками данных о населении, что делает ее незаменимой.

На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития, начиная от социально-экономического, демографического до формирования бюджетов в конкретных областях, районах. От этого зависит, сколько и где будет построено новых школ, детских садов, больниц, где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти важные вопросы даст ответ перепись населения.

Сколько в Беларуси было переписей?

Всего на территории современной Республики Беларусь перепись населения проводилась 10 раз: в 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 2009 годах.

История проведения переписей в Беларуси самым тесным образом связана с проведением первой и единственной Всеобщей переписи населения Российской империи, в состав которой входила Беларусь, проводившейся в 1897 году Инициатором проведения переписи населения был известный русский географ, геолог и статистик П.П. Семенов-Тян-Шанский. В основу переписи были заложены научные принципы: она проводилась по единой программе и единой инструкции, учитывала наличное и постоянное население на одну и ту же дату, а полученные результаты представляли собой единственный источник сравнимых данных о численности и составе населения Российской империи в конце XIX века.

По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года на территории Республики Беларусь в ее современных границах проживало 6 673 тысячи человек, из них 5 774 тысячи сельского (87%) и 899 тысяч городского населения (13%). Кстати, численность населения Республики Беларусь на начало 2019 года – 9 475 тысяч человек, доля городского населения составила 78%, сельского – 22%.

Когда будет проходить перепись населения Беларуси?

Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года по состоянию на 00 часов 4 октября. Продлится перепись 27 дней. Все события, которые произойдут после момента счета населения, не учитываются. Так, переписная документация заполняется на лиц, умерших после

4 октября, и не заполняется на детей, родившихся после указанной даты.

Какие главные отличия переписи-2019 от предыдущих?

В отличие от предыдущих переписей процесс сбора и обработки полученных данных будет полностью автоматизирован. Так, устный опрос будет проводиться переписчиками с использованием планшетных компьютеров, что позволит ускорить процесс ввода данных и обеспечить высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения системы контроля.

В ходе нынешней переписи жителям Беларуси будет предоставлена возможность выбрать для себя один из трех способов ответить на вопросы переписного листа: самостоятельно через Интернет, на стационарном участке либо на дому.

Изменился и перечень вопросов, которые будут заданы населению. В программу переписи 2019 года включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Кроме традиционных, касающихся информации о самом респонденте, составе его семьи, жилищных условиях, есть и новые. Это вопросы, относящиеся к миграционным процессам. Например, планирует ли респондент выехать из Республики Беларусь и почему; какова основная причина, по которой респондент не работает в населенном пункте по месту жительства. Также спросят о получении дополнительного образования, у женщин в возрасте 18-49 лет – о планировании рождения детей.

Впервые белорусам в опроснике предложат тему сельскохозяйственной деятельности. Полученные от домашних хозяйств данные будут использоваться для оценки объемов производимой ими продукции и их вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Кто подлежит переписи?

Переписи подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие (пребывающие) в стране, а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, но на дату переписи, временно пребывающие на территории иностранных государств (но их отсутствие не должно превышать более 1 года).

Как будет проходить перепись населения?

Во время проведения переписи опрос респондентов пройдет в три этапа:

с 4 по 18 октября 2019 года респондентам предоставляется возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет или прийти на стационарный участок и сообщить информацию о себе;

респондентам предоставляется возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет или прийти на стационарный участок и сообщить информацию о себе; с 19 по 20 октября 2019 года проводится мониторинг результатов заполнения респондентами переписных листов в сети Интернет и работы стационарных участков для актуализации списка адресов, необходимых переписчикам для проведения опроса, и продолжается опрос респондентов на стационарных участках;

проводится мониторинг результатов заполнения респондентами переписных листов в сети Интернет и работы стационарных участков для актуализации списка адресов, необходимых переписчикам для проведения опроса, и продолжается опрос респондентов на стационарных участках; с 21 по 30 октября 2019 года переписчики проводят опрос респондентов по месту жительства (пребывания), а также продолжается опрос респондентов на стационарных участках.

Кто будет переписывать население?

Переписывать население будет временно привлеченный персонал – переписчики. Это могут быть люди разного возраста, профессии. Непременные условия – прохождение специального обучения и обязательство не разглашать полученные персональные данные. Руководить работой переписчика будут заведующий переписным участком и его помощник.

Всего в Брестской области предполагается задействовать около 1,8 тысячи человек, из них 1,6 тысячи – собственно переписчики. Это будут студенты, работники государственных органов и статистики, а также многие другие.

Рассчитываем на активное участие в переписи молодежи, так как с БРСМ достигнута договоренность о привлечении их членов в качестве временного переписного персонала.

Переписчика можно узнать по наличию у него портфеля с эмблемой переписи и планшета. Пришедший к вам переписчик обязан предъявить удостоверение участника переписи.

Не будет ли нарушена конфиденциальность полученной в результате переписи информации?

Главная задача для органов статистики – обеспечение конфиденциальности полученных в ходе переписи персональных данных. Так, по окончании опроса данные, полученные от респондента, шифруются и передаются по защищенному каналу связи на сервер Белстата. После завершения передачи они автоматически удаляются из планшета переписчика. При этом у него нет доступа к зашифрованной информации, как и возможности ее просмотреть или редактировать.

Для дальнейшего использования все полученные данные обезличиваются.

Когда мы узнаем о результатах переписи?

Предварительные итоговые данные переписи о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, в целом по Беларуси, а также по областям и г. Минску появятся в свободном доступе после 3 февраля 2020 года. Основные итоговые данные будут доступны с 1 июня 2020 года. Итоги переписи сельскохозяйственной деятельности граждан можно будет узнать после 1 июля 2021 года.

Как происходят переписи в других странах?

Переписи проходят практически во всех странах мира. В последнее время в одних странах, помимо традиционного метода сбора информации – устного опроса населения, при проведении переписи все активнее начинают внедрять альтернативные способы. Например, используют данные, содержащиеся в административных источниках – регистрах, осуществляют опрос посредством Интернета либо рассылают респондентам вопросники по почте для самостоятельного их заполнения. В других применяется комбинированный метод проведения переписи: устный опрос населения в сочетании с одним из альтернативных, как правило, интернет-опросом. В некоторых странах Европейского союза ближайшая перепись пройдет на основе данных регистров. Однако использование этого метода не позволяет полностью составить портрет населения и предполагает проводить дополнительные обследования домашних хозяйств, что, безусловно, ведет к увеличению финансовых расходов.

При проведении переписи раунда 2020 года в Содружестве Независимых Государств преимущественно будет использоваться традиционный метод опроса населения. Вместе с тем, Беларусь, Россия и Казахстан планируют провести переписи в своих странах комбинированным методом – устный опрос переписчиками и заполнение переписных листов в сети Интернет.