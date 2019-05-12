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Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Источник материала: Интерфакс
У каждого туристического места есть своя визитная карточка. Как правило, собираясь в ту или иную страну, мы включаем в список "обязательно к просмотру" ее самые главные, известные достопримечательности. Однако если ваш бюджет ограничен, не спешите гнаться за "знаменитостями", порой, стоимость входного билета может вас неприятно удивить. Онлайн-портал сравнения и поиска билетов TicketLens опубликовал список из 20 самых дорогих достопримечательностей мира.
Лондонская студия Warner Bros. The Making of Harry Potter
Китайский Голливуд
Бурдж-Халифа
Лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо
Интерактивный Музей Шпионажа Spyscape в Нью-Йорке
Trolls: The Experience (Нью-Йорк)
Эмпайр-стейт-билдинг
Выставка "Фабрика цвета" (Color Factory)
Вестминстерский дворец в Лондоне
В двадцатку самых дорогих достопримечательностей также вошли:
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У каждого туристического места есть своя визитная карточка. Как правило, собираясь в ту или иную страну, мы включаем в список "обязательно к просмотру" ее самые...
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