Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году

Источник материала: Интерфакс

У каждого туристического места есть своя визитная карточка. Как правило, собираясь в ту или иную страну, мы включаем в список "обязательно к просмотру" ее самые главные, известные достопримечательности. Однако если ваш бюджет ограничен, не спешите гнаться за "знаменитостями", порой, стоимость входного билета может вас неприятно удивить. Онлайн-портал сравнения и поиска билетов TicketLens опубликовал список из 20 самых дорогих достопримечательностей мира.

Лондонская студия Warner Bros. The Making of Harry Potter



Поклонникам Гарри Поттера придется заплатить за билеты до $58,57.

Китайский Голливуд



Крупнейшая из посещаемых студия Hengdian World Studios (Донгянг). Билеты обойдутся посетителям в $57,48.

Бурдж-Халифа



Посещение самого высокого в мире здания (его высота составляет 828 метра) обойдется туристам в $55,65.

Лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо



Увидеть восковые копии знаменитостей в полный рост можно за $45,58.

Интерактивный Музей Шпионажа Spyscape в Нью-Йорке



За билет придется заплатить $42,24.

Trolls: The Experience (Нью-Йорк)



Крытый тематический парк, основанный на кинофильме о Троллях. Билет обойдется в $39,80.

Эмпайр-стейт-билдинг



Билет $39,79.

Выставка "Фабрика цвета" (Color Factory)



Проходит в нью-йоркском Сохо, цена билета $37,81.

Вестминстерский дворец в Лондоне



Желающим посмотреть место, где заседает британский парламент, придется заплатить за билет $36,46.

В двадцатку самых дорогих достопримечательностей также вошли:

Обсерватория One World в Нью-Йорке (34,82 долл.),

Посвященный «Мстителям» тематический парк S.T.A.T.I.O.N в Лас Вегасе (33,83 долл.),

«Перлан: чудеса Исландии» в Рейкьявике (32,48 долл.),

Лондонский Тауэр (32,15 долл.),

Букингемский дворец в Лондоне (31 долл.),

Колесо обозрения «Лондонский глаз» (31,24 долл.),

Дворец Потала в Тибете (29,68 долл.),

Телевизионная башня One Piece Tower в Токио (28,44 долл.),

Дом Гиннесса Guinness Store House в Дублине (28,15 долл.)

Дом Бальо в Барселоне (28,15 долл.).