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Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году

13.05.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

У каждого туристического места есть своя визитная карточка. Как правило, собираясь в ту или иную страну, мы включаем в список "обязательно к просмотру" ее самые главные, известные достопримечательности. Однако если ваш бюджет ограничен, не спешите гнаться за "знаменитостями", порой, стоимость входного билета может вас неприятно удивить. Онлайн-портал сравнения и поиска билетов TicketLens опубликовал список из 20 самых дорогих достопримечательностей мира. 

Лондонская студия Warner Bros. The Making of Harry Potter

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Поклонникам Гарри Поттера придется заплатить за билеты до $58,57.

Китайский Голливуд

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Крупнейшая из посещаемых студия Hengdian World Studios (Донгянг). Билеты обойдутся посетителям в $57,48.

Бурдж-Халифа

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Посещение самого высокого в мире здания (его высота составляет 828 метра) обойдется туристам в $55,65.

Лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Увидеть восковые копии знаменитостей в полный рост можно за $45,58.

Интерактивный Музей Шпионажа Spyscape в Нью-Йорке

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
За билет придется заплатить $42,24.

Trolls: The Experience (Нью-Йорк)

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Крытый тематический парк, основанный на кинофильме о Троллях. Билет обойдется в $39,80.

Эмпайр-стейт-билдинг

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Билет $39,79.

Выставка "Фабрика цвета" (Color Factory)

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Проходит в нью-йоркском Сохо, цена билета $37,81.

Вестминстерский дворец в Лондоне

Самые дорогие мировые достопримечательности в 2019 году
Желающим посмотреть место, где заседает британский парламент, придется заплатить за билет $36,46.

В двадцатку самых дорогих достопримечательностей также вошли:

  • Обсерватория One World в Нью-Йорке (34,82 долл.),
  • Посвященный «Мстителям» тематический парк S.T.A.T.I.O.N в Лас Вегасе (33,83 долл.),
  • «Перлан: чудеса Исландии» в Рейкьявике (32,48 долл.),
  • Лондонский Тауэр (32,15 долл.),
  • Букингемский дворец в Лондоне (31 долл.),
  • Колесо обозрения «Лондонский глаз» (31,24 долл.),
  • Дворец Потала в Тибете (29,68 долл.),
  • Телевизионная башня One Piece Tower в Токио (28,44 долл.),
  • Дом Гиннесса Guinness Store House в Дублине (28,15 долл.)
  • Дом Бальо в Барселоне (28,15 долл.).

 

 
 
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