11 оригинальных фотоидей для оформления цветника

Источник материала: Интерфакс

Чтобы красиво оформить цветник, не обязательно покупать ограды и садовые фигурки, а также приглашать ландшафтного дизайнера. Многие дачники справляются с этой задачей самостоятельно. А некоторые идеи у них можно и почерпнуть.





















