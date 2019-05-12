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11 оригинальных фотоидей для оформления цветника

13.05.2019 07:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Чтобы красиво оформить цветник, не обязательно покупать ограды и садовые фигурки, а также приглашать ландшафтного дизайнера. Многие дачники справляются с этой задачей самостоятельно. А некоторые идеи у них можно и почерпнуть.

11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
11 оригинальных фотоидей для оформления цветника

 
 
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Чтобы красиво оформить цветник, не обязательно покупать ограды и садовые фигурки, а также приглашать ландшафтного дизайнера. Многие дачники справляются с этой...
 
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