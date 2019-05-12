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11 оригинальных фотоидей для оформления цветника
Источник материала: Интерфакс
Чтобы красиво оформить цветник, не обязательно покупать ограды и садовые фигурки, а также приглашать ландшафтного дизайнера. Многие дачники справляются с этой задачей самостоятельно. А некоторые идеи у них можно и почерпнуть.
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Чтобы красиво оформить цветник, не обязательно покупать ограды и садовые фигурки, а также приглашать ландшафтного дизайнера. Многие дачники справляются с этой...
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