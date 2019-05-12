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ЦСКА под руководством Гончаренко проиграл «Зениту» и откатился на 5-е место в чемпионате России

13.05.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко 12 мая проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту», который в 28-м туре принимал армейцев уже в ранге чемпиона России.

«Зенит» — ЦСКА — 3:1

Судья: Е. Турбин (Дмитров).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Барриос, Оздоев, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Васин (Сигурдссон, 76), Дивеев, Бистрович, Влашич, Ахметов (Щенников, 60), Обляков, Бийол (Эрнандес, 43), Чалов.

Голы: 0:1 — Обляков (30, пас — Марио Фернандес), 1:1 — Дриусси (38, пас — Дзюба), 2:1 — Ригони (62, пас — Дзюба), 3:1 — Дриусси (86, пас — Дзюба).

Предупреждения: Бийол (3), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84).

Удары: 9−12.

Удары в створ ворот: 6−4.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Владение мячом: 49%-51%.

Москвичи открыли счет на 30-й минуте, однако еще до перерыва «Зенит» успел отыграться, а во втором тайме питерская дружина еще дважды поразила ворота ЦСКА.

Команда Виктора Гончаренко одержала всего 1 победу в 6 последних матчах и сползла в турнирной таблице российской премьер-лиги уже на 5-е место, причем опережает идущим на 6-й позиции тульский «Арсенал» только по дополнительным показателям.

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

— Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?
— Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.


Фото: premierliga.ru

 

 
 
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Футболисты ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту», который в 28-м туре принимал армейцев уже в ранге чемпиона России.
 
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