Кому нужно пользоваться ополаскивателем для рта

Источник материала: Tut.by

Каким эффектом обладает ополаскиватель для ротовой полости и обязательно ли им пользоваться для здоровья зубов и десен? Объясняет врач-стоматолог, ортодонт Жодинской стоматологической поликлиники Екатерина Субоч.

Доктор с ходу подчеркивает, что ополаскиватель не входит в перечень обязательных средств для гигиены полости рта.



Фото из личного архива Екатерины Субоч

— В число обязательных входят три вещи: паста, щетка и зубная нить. А вот ополаскивателем можно пользоваться по желанию для дезодорирующего действия (удаления неприятных запахов. — Прим. TUT.BY) либо для достижения лечебного эффекта по рекомендации стоматолога.

Екатерина Субоч советует выбирать ополаскиватель с легким антибактериальным эффектом.

— Бактерии есть не только на языке и зубах, но и на слизистой оболочке полости рта. Качественный ополаскиватель как раз и является средством для избавления от бактерий на слизистой.

А есть разница между ополаскивателем за 2 рубля и 20 рублей?

— Как правило, есть разница в составах. Я бы рекомендовала покупать ополаскиватель без содержания алкоголя, ведь спирт способствует сухости ротовой полости.



Источник: pixabay.com

А «народные» освежители дыхания вроде мяты или петрушки эффективны?

— Мята и петрушка содержат хлорофилл, который помогает бороться с галитозом. При этом «народные» освежители дают кратковременный эффект, как и мятные жевательные резинки (которые, к слову, можно жевать не больше 10 минут). Если неприятный запах не исчезает, надо исследовать проблему глубже .