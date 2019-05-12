Минэкономики не обсуждает с МВФ приватизацию и тарифы ЖКХ

Беларусь и МВФ обсуждают новую программу сотрудничества. Ранее на соответствующих переговорах стороны пытались сблизить позиции по вопросам повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий.

По словам министра, теперь эти требования фонда в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться.

Отмечается, что на ситуацию мог повлиять негативный опыт фонда, в том числе в Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей.

Министр отметил, что конкретных переговоров по концепту новой программы с МВФ во время визита в Вашингтон не проводилось.

«Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают», - слова Крутого приводит БЕЛТА .

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