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Минэкономики не обсуждает с МВФ приватизацию и тарифы ЖКХ

13.05.2019 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минэкономики не обсуждает с МВФ приватизацию и тарифы ЖКХ
Фото из открытых источников

Беларусь и МВФ обсуждают новую программу сотрудничества. Ранее на соответствующих переговорах стороны пытались сблизить позиции по вопросам повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий. 

По словам министра, теперь эти требования фонда в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться. 

Отмечается, что на ситуацию мог повлиять негативный опыт фонда, в том числе в Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей. 

Министр отметил, что конкретных переговоров по концепту новой программы с МВФ во время визита в Вашингтон не проводилось. 

«Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают», - слова Крутого приводит БЕЛТА

Минэкономики не обсуждает с МВФ приватизацию и тарифы ЖКХ
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Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.
 
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