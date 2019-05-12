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Минэкономики не обсуждает с МВФ приватизацию и тарифы ЖКХ
13.05.2019 08:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Беларусь и МВФ обсуждают новую программу сотрудничества. Ранее на соответствующих переговорах стороны пытались сблизить позиции по вопросам повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий.
По словам министра, теперь эти требования фонда в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться.
Отмечается, что на ситуацию мог повлиять негативный опыт фонда, в том числе в Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей.
Министр отметил, что конкретных переговоров по концепту новой программы с МВФ во время визита в Вашингтон не проводилось.
«Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают», - слова Крутого приводит
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Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.
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