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Дожди, грозы, порывистый ветер. Странная погода в Бресте на неделе
13.05.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С погодой на Брестчине будет происходить что-то странное: ожидаются попеременно то дожди и грозы, то солнечная теплая погода,
В понедельник днем до +18°C и солнечно (и очень ветрено!), но уже во вторник похолодает и пойдет дождь.
В среду, 15 мая, — до 19 °C со знаком плюс, но целый день будет лить дождь, дуть сильный ветер, обещают грозу.
В четверг, 16 мая, похолодает до +14°C, дожди, грозы, ветер.
В пятницу, 17 мая, до +22°C, но еще больше усилится ветер (порывами до 21 м/с!), весь день будет лить дождь.
Хорошей недели вам, несмотря ни на что!
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С погодой на Брестчине будет происходить что-то странное: ожидаются попеременно то дожди и грозы, то солнечная теплая погода, предупреждают синоптики. В...
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