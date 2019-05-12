|
Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса
13.05.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прошедшая неделя выдалась неудачной для контрабандистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшая неделя выдалась неудачной для контрабандистов. В первом случае в пункте пропуска "Тересполь" польскими пограничниками в ходе досмотра автомобиля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)