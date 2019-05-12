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Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса

13.05.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прошедшая неделя выдалась неудачной для контрабандистов. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66114.php

Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса


В первом случае в пункте пропуска "Тересполь" польскими пограничниками в ходе досмотра автомобиля принадлежащего белорусу было выявлено 3000 пачек сигарет (300 блоков) на сумму 15000 злотых. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66114.php

Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66114.php

Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса


Во втором случае в поезде прибывшем из Бреста было обнаружено 3500 пачек сигарет.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66114.php

Чтобы провезти сигареты через границу, их прячут в газовые баллоны и даже в колёса

 
Теги: Брест
 
 
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  Прошедшая неделя выдалась неудачной для контрабандистов. В первом случае в пункте пропуска "Тересполь" польскими пограничниками в ходе досмотра автомобиля...
 
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