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Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

13.05.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МакДональдс – это всегда тема для обсуждения. Стереотипы о качестве еды, ожидания от чистоты и уюта, радость для детей, возможности для автомобилистов. Об этом брестские журналисты скоро расскажут во всех подробностях, следите за публикациями. А уже сегодня мы готовы рассказать о пяти преимуществах работы в МакДональдс для брестчан и жителей региона!

Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

Итак, новый ресторан МакДональдс, оснащенный рядом самых последних технологий и разработок компании, распахнет свои двери уже в сентябре 2019 года в рамках празднования 1000-летия любимого города! Почему это важная новость?

Лидеры

По версии авторитетного бизнес-журнала Enterpreneur («Предприниматель») именно компания МакДональдс находится на безоговорочном первом месте в США среди длинного списка американских франшиз, которые пришли на белорусский рынок. Кстати, ближайшие преследователи в этом рейтинге находятся даже за пределами первой десятки, а представители аналогичного сегмента - даже за пределами двадцатки (напоминаем, речь идет лишь о тех американских франшизах, которые присутствуют в Беларуси).

В Беларуси первый ресторан был торжественно открыт в 1996 году, на данный момент построено 15 заведений сети быстрого обслуживания в Минске и Витебске. Брестский станет 16-м по счёту во всей стране. Ресторан будет построен на углу улиц Октябрьской революции и 28-го Июля, в него будет инвестировано около двух миллионов долларов и планируется представить самые передовые технологии и инновационные решения компании МакДональдс: электронные киоски для заказа, сервис для обслуживания гостей за столиками, появится и МакДоставка, которая охватит значительную часть города. Это будет традиционно семейный ресторан, и поскольку рядом планируется построить детскую игровую площадку площадью 1 350 квадратных метров, то его можно будет назвать небольшим парком для развлечений для семейного досуга! Особое внимание будет уделено чистоте, порядку и уюту.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66102.php

Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

Просто сказать «у нас в городе открылся МакДональдс», пожалуй, будет неправильно. Вместе с культовыми золотыми арками в город приходит долгосрочный проект, имеющий за собой огромную и надёжную компанию, работающую по самым высоким мировым стандартам уже многие годы. В том числе, в сфере работы с персоналом.

Работа в МакДональдс? А разве это не подработка для студентов?

Нет, конечно! В МакДональдс не смотрят на возраст сотрудника – важна лишь готовность учиться, работать, развиваться. Это отличная возможность изменить свою жизнь и улучшить свой доход.

МакДональдс - не только франшиза №1, пришедшая из Америки, это еще и отличный работодатель, который может как обучить работе в ресторане на конкретной позиции, так и помочь в развитии более целеустремлённым и амбициозным. Например, дать возможность вырасти в высококлассного управленца, вполне конкурентоспособного на национальном, европейском и даже мировом уровнях!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66102.php

Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

Отличным примером может послужить карьера практически каждого из тех, кто занимает сейчас в компании МакДональдс руководящую должность. Судите сами: Наталия Троецкая, которая управляла рестораном МакДональдс в Витебске в течение двух лет, стала лауреатом глобальной премии Рэя Крока, присуждаемой в США! Вот что говорит она сама: «Это самое большое достижение в моей профессиональной карьере. Премия Рэя Крока для сотрудников МакДональдс — это как «Оскар», она вручается самому эффективному и успешному директору ресторана "МакДональдс" по всему миру. Более 36 000 ресторанов представили своих номинантов на получение награды, и я очень рада, что получила её именно я, причем на торжественной церемонии в рамках «Всемирной Конвенции Корпорации МакДональдс», которая с размахом прошла в США!

Хочется воодушевить тех, кто только начинает свой путь в компании. Я работаю в ней уже более 10 лет и прошла полный путь, все его стадии от обычного работника, который пришёл студентом на подработку и до директора ресторана, выбранного для награждения из огромного количества людей по всему миру. Далее я перешла на следующую ступень моей карьеры в должности начальника производственного отдела и курирую работу уже шести ресторанов в Минске. Поэтому не опускайте рук, хватайтесь за все возможности, которые вам обязательно даст МакДональдс, усердно работайте, учитесь чему-то новому и проявляйте инициативу. Здесь нет никаких лимитов и преград для роста!».

Трудоустройство 100 человек? А на каких условиях?

Появление ресторана МакДональдс создаст в Бресте около 100 рабочих мест и есть несколько причин всерьёз рассматривать возможность трудоустройства в этой надёжной, устойчивой компании, работающей по самым строгим международным стандартам.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66102.php

Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

Первое. И для многих самое главное. Стабильная и надежная, как долговечность самой компании, заработная плата. Сколько работаешь, столько и получаешь. Ну, а если вы ценная часть своей команды и вы работаете лучше других - смело ждите бонусов и поощрений! Зарплата сотрудников при полной занятости в ресторанах в Бресте будет приятно выделяться на фоне многих других работодателей, в том числе в сфере питания.

Второе. Гибкий график работы, позволяющий самому определять в какие именно часы вам удобнее работать, а также освободить конкретное время в случае возникших обстоятельств.

Третье. Возможность построить карьеру и добиться чего-то большего. После того, как специалисты из Минска приедут и наладят все процессы, у каждого сотрудника из Бреста и прилегающих городов будет прекрасная возможность быстрее чем в минских ресторанах занять руководящие посты, проявив себя за время стажировки и обучения. Именно так все происходило, когда открывался ресторан в Витебске: у тех, кто проявил себя лучше и ярче, рост в карьере был стремительным и резким, эта схема работает! Еще один пример кроме уже упомянутой Наталии Троецкой – Оксана Доморацкая. Сменив Наталию на должности директора ресторана в Витебске, Оксана за достаточно короткий срок смогла продемонстрировать отличные результаты, что позволило ей перейти на работу в центральный офис на должность консультанта, курирующего работу пяти заведений МакДональдс в Минске – уже на зарплату выше средней по столице. Существует и достаточно быстрый рост до должности директора. К примеру, директору столичного ресторана на Максима Танка, 2 Никите Меркулову - 26 лет, он проделал этот карьерный путь за три года. Валерии Гапеевой, директору ресторана в Витебске - 23 года (работает в МакДональдс 4 года). Недавно в Минске открылся ресторан в районе Чижовка. Его директору, Екатерине Карпей, 26 лет, она работает в компании 7 лет.

Четвертое. Вы станете частью профессионального и дружного коллектива с объективным отношением руководства. В компании МакДональдс самые высокие стандарты работы, обслуживания и общения, которые поддерживаются на всех уровнях, в том числе, среди простых сотрудников.

Пятое. Последнее в списке, но не по сути. Трёхмесячное обучение в Минске (!) с бесплатным проживанием, частичной оплатой питания и очень серьёзным уровнем преподаваемого материала с 1 июня! Вы сможете досконально узнать о принципах работы в крупной международной компании, о внедрённых стандартах, о менеджменте процессов, профессиональном управлении коллективом и многое другое. Только ценные практические знания, накопленные за долгие годы работы!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66102.php

Сколько будут зарабатывать сотрудники брестского МакДональдс?

Вполне очевидно, что компания МакДональдс для своего работника - это не просто место, где его научат профессионально готовить бургеры или жарить картофель фри. Работа в компании - это отличный шанс познакомиться с самыми высокими стандартами менеджмента и управления – за месяцы пройти то, чему в вузах учатся годами.

Карьера в Бресте, карьера в Минске, высокая зарплата и профессиональные стандарты взаимоотношений в коллективе – МакДональдс в Бресте всерьез и надолго!

Вы можете подать заявку на собеседование здесь

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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  МакДональдс – это всегда тема для обсуждения. Стереотипы о качестве еды, ожидания от чистоты и уюта, радость для детей, возможности для автомобилистов. Об этом...
 
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