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«Из роддома я вышла на шпильках». Как мама троих детей зарабатывает на блоге в Instagram

13.05.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяна Савчук считает, что останавливаться в развитии и «забивать» на внешний вид нельзя, даже если в семье трое маленьких детей. Вместе с брендом «Петруха» мы встретились с ней и узнали, как активная мама начала зарабатывать на блоге в социальной сети.

«В Instagram меня зарегистрировала подруга»

После окончания университета Татьяна Савчук попробовала себя в разных сферах — от дипломатии до рекламы. На одном из мероприятий, которое проходило в Одессе, девушка встретила будущего мужа и потеряла голову.

— Мы с Сергеем жили в разных городах, около года переписывались, встречались урывками, потом слетали вместе в отпуск и поняли: нужно съезжаться. Так я и перебралась в Минск, — рассказывает Татьяна.


В столице Татьяна не скучала: познакомилась с друзьями Сергея, завела своих знакомых и даже прошла курсы телеведущих. А через некоторое время узнала об Instagram:

— На нашу свадьбу приехала моя подруга. Она спросила, как найти меня в Instagram. А я вообще не знала, что это. Подружка удивилась и сразу же создала мне аккаунт. Никаких грандиозных планов по развитию этого дела не было. Я просто выкладывала семейные фотографии, писала обычные посты о жизни. И тут на меня стали подписываться единомышленницы: они оставляли комментарии, задавали вопросы. Сейчас у аккаунта уже больше 9 тысяч подписчиков.

Бурное развитие блога началось, когда Татьяна стала мамой.

— Подписчиков я не накручивала, — говорит Татьяна. — Вся моя аудитория — «живая». Рекламодатели ведь тоже обращают на это внимание. Первое предложение было от визажиста: он сделал мне бесплатный макияж, а я написала о нем пост. Скажу сразу, что не соглашаюсь на все подряд. Пишу только о том, что попробовала сама, ведь я хочу доверительных отношений со своей аудиторией.


«Если женщина будет поступать мудро, в доме воцарится гармония»

Своему блогу Татьяна в общей сумме посвящает по два часа в день.

— Сейчас появилось чуть больше времени: старшая Виктория, которой пять лет, пошла в садик. Мы пытались отдать ее и в три годика, но хватило двух дней, чтобы понять: дочка еще не созрела. Сейчас дома со мной средний Богдан — ему три с половиной года — и младший Роман — ему полтора. Пока кто-то из мальчиков спит, а кто-то играет с бабушкой, я сажусь и планирую рекламные посты. Их нужно выкладывать в момент, когда моя аудитория наиболее активна. Обычно это утро буднего дня, — делится героиня.

Сергей к увлечению жены относится положительно и поддерживает ее.

— Сам чаще использую Facebook. Мне кажется, что там люди пытаются рассуждать, а вот Instagram — это сплошные «ой, какая ты красивая, какая ты милая». Однако если после декрета жена продолжит развитие блога, то я буду рад, — говорит Сергей. — Сейчас даже сам участвую в создании рекламных постов, если нужно, например, что-то красиво подержать (смеется).


Татьяна относится к генерированию контента серьезно и говорит, что старается записать все свои планы на день.

— Если дела нет на бумаге, ты его не реализуешь. Поэтому я веду ежедневник, — делится секретами тайм-менеджмента героиня. —  В декрете, конечно, иногда накатывает чувство, будто ты отстаешь от жизни, не реализуешься. Но блог помогает: я работаю с рекламодателями, приобретаю новые знания, знакомлюсь с людьми. Недавно даже на улице узнали: «О, это же вы мамочка троих!»

Наша героиня старается вести активный образ жизни и не расстается со шпильками:

— Мне дали прозвище «Лабутеновна», потому что всегда ношу каблуки. Только недавно в гардеробе появилось несколько пар кроссовок (смеется). После рождения третьего ребенка даже из роддома я вышла на шпильках.

Татьяну и дома не увидишь в халате и с пучком на голове. Она подчеркивает, что важно нравиться мужу, детям и, в первую очередь, себе.


— Счастье в семье на 90% зависит от женщины. Если она будет поступать мудро, то в доме воцарится гармония. Нельзя останавливаться в своем развитии и «забивать» на внешний вид, даже если вокруг бегают малыши, и голова идет кругом.

Когда Татьяна была беременна третьим ребенком, она решила, что Вике и Богдану нужна няня, но так и не смогла ее найти.

— У меня был сильный токсикоз, дети не ходили в садик, а бабушки не могли активно помогать, — вспоминает героиня. — Тогда я начала поиски няни. Уже не вспомню, сколько людей прошли собеседование, но я так и не нашла того, кому смогла бы полностью довериться.


Дети впервые попробовали чипсы у бабушки

Родители супругов Савчук сейчас максимально помогают паре с детьми. В гости часто приезжает и тетя Сергея.

— Я советую всем родителям налаживать контакт бабушек с внуками, ведь это действительно важное общение. И упустить его нельзя! Мое самое яркое воспоминание из детства — каникулы, проведенные с братом у бабушки, — говорит Татьяна. — Конечно, у наших родителей свои взгляды на воспитание. С теми же сладостями… Сколько не борюсь — все равно тихонько дадут конфетку или печенье. Даже чипсы дети впервые попробовали у бабушки.


В повседневной жизни семья придерживается принципов здорового питания:

— Рацион у нас довольно разнообразный, но вот два продукта, которые всегда есть в доме — гречка, без которой не может жить дочка, и шоколад, без которого не могу жить я. Часто готовлю мясо: по-французски, отбивные, куриные котлеты с укропом. Сложные кулинарные шедевры не создаю, потому что на это нет времени, но горячий ужин к приходу мужа есть всегда. Он, например, любит колбаски на гриле. Это такой своеобразный деликатес для него.


В семье растет настоящий гурман — дочка Вика.

— Вы не поверите, но для нее важны степень прожарки мяса и его подача: она должна быть эстетичной. А вот младший Роман ест все, и это радует, — делится Татьяна.

Разделения на «мужские» и «женские» обязанности в доме нет

Супруги говорят о том, что им повезло друг с другом, и никаких конфликтов на почве «бытовухи» в семье не бывает.

— Я всегда с радостью бегу к семье после работы. Нет такого, что хочу закрыться ото всех в комнате. Если вижу, что жена занята детьми или просто хочет отдохнуть, спокойно могу помыть посуду или пропылесосить, — рассказывает Сергей.


Татьяна поддерживает мужа и делится советом:

— Не нужно без конца загружать супруга. Если вы видите, что он пришел уставший, зачем повторять: «Погладь вещи, помой посуду, встань с дивана»? Это разрушает семейные отношения. Лучше пообщайтесь, посмотрите вместе фильм.

Каждый год семья ездит в отпуск полным составом.

— Отдельным пунктиком у нас стоит Одесса. Садимся в большую семейную машину и мчим. Конечно, нужно много сил для того, чтобы путешествовать с тремя детьми. Но мы стараемся где-то переночевать — например, в Киеве. По дороге останавливаемся, я внимательно слежу за самочувствием деток, читаю сказки, отвлекаю гаджетами. После приезда нужен еще денек «перезагрузки», но все компенсируется морем, — рассказывает Татьяна.

— Останавливаться не собираемся, — добавляет Сергей. — Хотим с детьми поездить и по Беларуси.

После декрета Татьяна хочет открыть свое дело, но и блог забрасывать не планирует.

— Понятно, что я буду посвящать больше времени основной работе. Но для развития бизнеса, думаю, блог мне очень поможет.


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Колбаски «Петруха Мастер» с кусочками филе и мякоти бедра удобно запекать дома и на природе. Удивительные вкусы: колбаски с мускатным орехом и майораном, кориандром и сладким перцем, паприкой и горчицей. Настоящее гастрономическое удовольствие!

 
Теги: Минск
 
 
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Мама троих детей Татьяна Савчук ведет популярный блог и много путешествует. Рассказываем, как ей удается все успевать. *Партнерский материал
 
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