В Лиде школьница похитила ключ и дважды обворовала квартиру своей подруги

Источник материала: Lida.Info





В Лиде обокрали местную жительницу 1969-го года рождения. В гости к ее дочке пришла несовершеннолетняя подруга и тайком похитила ключ.

При помощи его посетила квартиру, когда никого не было дома. Визит оказался крайне нерезультативным. Удалось отыскать всего сто российских рублей.

Настойчивости школьницы можно позавидовать. Через несколько дней она вместе с подельницей вернулась на место преступления и в этот раз удача оказалась к ней более лояльной. При повторном посещении удалось выкрасть 50 евро, продукты питания и пять бутылок коньяка.

Потерпевшая, обнаружив пропажу, немедленно обратилась в милицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в краже. Это две восьмиклассницы, достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (т.е. четырнадцати лет).