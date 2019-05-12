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В Лидском районе рыбак вместо улова принёс домой ручную гранату времен Великой Отечественной войны

13.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе рыбак вместо улова принёс домой ручную гранату времен Великой Отечественной войны

Житель деревни Пески Лидского района, работающих в одном из местных хозяйств, пытаясь выкопать червей для рыбалки обнаружил в земле неподалёку от деревни Мотевичи, ручную гранату «Ф-1».

Однако вместо того, чтобы сообщить о «лимонке» правоохранителям, 34-летний мужчина решил взять находку с собою домой. Только придя домой он все же решил сообщить о находке в милицию. Тем не менее, приехавших по вызову милиционеров ждал ещё один сюрприз. Оказалось, что чека с гранаты уже была сорвана, и как предполагают правоохранители ­– сорвал её именно рыбак, хоть и сделал он это по всей видимости случайно, при копке земли, в которой находился боеприпас.

Гранату уже уничтожили на спецполигоне. По мнению сапёров граната относится к годам Великой Отечественной войны, во время которой тут шли ожесточённые бои, сообщает ОНТ.

 
 
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Житель деревни Пески Лидского района, работающих в одном из местных хозяйств, пытаясь выкопать червей для рыбалки обнаружил в земле неподалёку от деревни...
 

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